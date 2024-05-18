美驻日大使访与那国岛 强调威慑力重要性

美国驻日大使周五罕见造访日本西南靠近台湾的偏远岛屿与那国岛，强调加强威慑的重要性，并重申美国对其重要盟友的承诺。

（德国之声中文网）美国驻日大使伊曼纽尔（Rahm Emanuel）周五（5月17日）造访日本最西端的冲绳县与那国岛，该岛位于台湾以东110公里。他接着前往另一个日本岛屿石垣岛访问，视察了负责尖阁诸岛周边警备工作的日本海上保安厅的巡逻船。

日本正致力于将防卫重心向西南转移，并根据2022年安保战略进一步加快军事建设，该战略的重点是远程巡航导弹的反击能力。

伊曼纽尔是首位访问与那国岛的美国大使。在与那国岛町长丝数健一陪同下，伊曼纽尔站在“最西端之地”石碑前接受媒体采访，并远眺台湾方向。他还与驻扎当地的日本自卫队成员会面。日本自卫队2016年在当地设立基地，该基地计划安装导弹防御系统。

伊曼纽尔表示，他此行的主要目的是展示美国对当地渔业社区的支持。他还会见了受中国在该地区海域日益强硬行动影响的渔民。

2022 年，时任美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）访问台湾后，中国向日本专属经济区方向发射了五枚导弹。伊曼纽尔说，当地渔民表示，在中国采取这一行动后，大约一周的时间无法出海捕鱼。

美国驻日大使罕见造访日本西南靠近台湾的偏远岛屿与那国岛 图像来源: Kyodo News/AP Photo/picture alliance

强调威慑力的重要性

NHK报道引述伊曼纽尔称：“防止战争的最好方法是切实可行的威慑力。我们进行演习是为了保卫整个日本。”

“如果他们没有威慑力，情况会更糟。”他在石垣岛对媒体表示，“如果拥有非常强大的威慑力量，就能确保和平，确保安全，确保经济繁荣。如果缺乏威慑力，就更有可能为那些想利用经济胁迫和对抗作为唯一表达手段的人开绿灯。”

伊曼纽尔表示，与那国岛的渔民仍以捕鱼为生，既支持了当地经济，也有助于巩固日本的领土权利。他在社交平台X发文称：“经济安全，这才是真正的胜利。”

在石垣，日本海上保安厅负责在尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周围的争议水域保护渔船。北京也声称拥有钓鱼岛主权。中国的海岸警卫队船只经常与日方船只发生对峙。

伊曼纽尔是首位访问与那国岛的美国大使（右一） 图像来源: Kyodo News/picture alliance

日本内阁官房长官林芳正对美国大使访问与那国岛和石垣岛表示欢迎，称大使此行 “深具意义”，可加强了解日本为加强西南地区防御态势所做的努力。

日本正在西南地区部署更多的军事力量和导弹防御系统。

虽然当地官员支持日本在岛上增兵，但石垣岛居民举行了小规模抗议活动，担心在潜在美中冲突中他们将首当其冲。

冲绳县知事玉城丹尼支持日美安全同盟，但呼吁减少驻岛美军人数。在日本的5万名美军中，约有一半驻扎在冲绳。

伊曼纽尔访问期间，石垣岛举行小规模抗议活动，因为他们担心在潜在美中冲突中将首当其冲 图像来源: Kyodo News/AP Photo/picture alliance

台湾520总统就职前访岛

伊曼纽尔是在台湾520总统就职典礼前三天造访冲绳西南岛屿。日本经济新闻引述东京大学中国安全学教授松田康弘表示，“考虑到这次访问可能是在一两个月内协调完成的，他们可能有意将其安排在台湾就职日之前进行”。

松田对日经指出， 此次访问“表明西方国家达成共识，即台湾的未来决不能由中国使用武力的威胁来决定。”

台湾候任总统赖清德将在周一（5月20日）宣誓就职。台湾外交部表示，除了太平洋三个邦交国外，美国、加拿大、新加坡、韩国、澳大利亚、印尼等国都将派代表团观礼。

另据台湾媒体报道，日方将有35位跨党派议员赴台湾参加总统就职活动，是史上人数最多的一次，包括日本前首相安倍晋三遗孀安倍昭惠。

(美联社等)

台海紧张为何让日本最西端的岛屿忧心忡忡？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。