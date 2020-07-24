美驻成都领馆闭馆 中方官员入内接管

（德国之声中文网）7月27日上午10时，美国驻成都总领事馆按照中方要求闭馆。中方主管部门随后从正门进入，实行接管。据网上图片，附近一带有不少民众聚集围观，有人喊中国并挥中国国旗，现场有大批警察戒备。

中国官媒央视报导，领事馆26日晚间已开始拆除门口的徽标，27日凌晨1时有5辆运输卡车在驶入馆内4个半小时，装载了5个集装箱、2个大箱子以及其他物品驶离领馆，并于上午6点18分降下美国国旗。

为反击美国下令关闭中国驻休斯顿领事馆，中国外交部24日通知美国驻华使馆，中方决定撤销对美国驻成都总领事馆的设立和运行许可，并对该总领事馆停止一切业务和活动提出具体要求。

美国驻华使领馆官方帐号在推特上贴出「告别影片」，写道「我们会永远想念你们」。

央视旗下的环球电视网（CGTN）周日（26日）引述一名驻成都总领事馆不愿透露姓名的员工透露，一些中国员工将被解僱，正与总领事馆交涉解聘方案。该员工又指，一些美国员工不会太快离开中国，因为他们还有很多工作要做，处理完才会离开。但他未提及具体的工作内容。

美国驻成都总领事馆

成都民众围观

据美联社周日（7月26日）报道，当天有三辆中型搬家货车驶进美国驻成都总领事馆。不少民众在领事馆附近围观"打卡"，或自拍、或合影，人行道上不时出现拥堵现象。一位小男孩欲手持一面中国国旗拍照，外国媒体正要拍下此景时，小男孩被便衣警察赶走。



美联社的报道还指出，当地警察已经在领事馆门前的街道和人行道设立了栏杆，实行交通管控。穿着制服的警察和便衣警察在金属栏杆周围巡视。中国外交部周五宣布要求关闭美国驻成都总领事馆后出现零星意外，包括一名男子在领事馆前放鞭炮，还有人谩骂正在进行拍摄的外媒。对此，中国官媒《环球时报》主编胡锡进周六在其微博呼吁："民间此时围观吃瓜为宜，政府有足够的力量回击美方此轮挑衅，无需民间力量提供增援"。他同时提醒说：" （美国）外交官身份都需按照《维也纳公约》得到中国社会的尊重，要防止美国和那些亲美的西方舆论在这两天鸡蛋里挑骨头，从中国民众的喜悦表现中找茬，渲染美驻成都领馆遭关闭的悲情。"



周日早上，一辆大巴从领事馆内开出，一名疑似使馆工作人员与便衣警察进行了短暂交流。大巴上载有何人何物目前尚不清楚。



中方反对美方进入驻休斯敦总领馆





周五，在美国下令要求中国关闭驻休斯敦总领事馆的生效日，中国外交部做出回应，决定撤销对美国驻成都总领事馆的设立与运行许可，并要求该总领事馆在72小时内停止一切业务与活动。此前，美国已在周二要求中国周五关闭驻休斯敦总领事馆，强调该举动是为了保护美国知识产权和美国人的私人信息。



中方领事馆人员已在美国当地时间周五下午限期届满前离开。领馆内的国旗和国徽被移除。据美联社报道，美国联邦特工检查了那些上了锁的门，锁匠在试图打开其中一道门。中国外交部网站周六发布的消息显示，外交部发言人汪文斌就美方进入中国驻休斯敦总领馆回答记者提问是指出："中国驻休斯敦总领馆馆舍是外交领事馆舍，也是中国的国家财产。根据《维也纳领事关系公约》和《中美领事条约》，美方不得以任何方式侵犯中国驻休斯敦总领馆馆舍。对于美方强行进入中国驻休斯敦总领馆馆舍的行径，中方表示强烈不满和坚决反对，已提出严正交涉。中方将就此作出正当和必要反应。"



中国外交部发言人华春莹周日也在推特上重申了这一态度，并强调："这一举动无异于入室盗窃。"



针对中国驻休斯敦总领馆闭馆后的工作安排，中国驻美国大使馆发表声明指出："考虑到美国南部各州与中国继续开展交流合作的愿望和需求，为解决美方无理行径给美南各州与中国交往造成的实际困难，中国驻美使馆将暂时代管驻休斯敦总领馆原承担的工作，一如既往地竭诚为领区各界人士提供各项服务。"



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