美驻华大使：美国不想遏制中国

（德国之声中文网）中共中央政治委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、中国国务委员、国防部长魏凤和与美国国务卿蓬佩奥、防长马蒂斯的会晤，其实原定上月在北京举行。但是，在华盛顿宣布对台新军售，以及美中舰只在南中国海危险逼近后，10月的会晤被取消。

今天在华盛顿的此次美中外交与安全对话，可被视为为本月底美国总统特朗普与中国国家主席习近平在阿根廷G20期间会晤的准备。

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美国驻华大使布兰斯塔德（Terry Branstad）周四（11月8日）在美国国务院向记者表示："我们希望与中国有一个建设性的、以结果为导向的关系。美国并不是在尝试遏制中国，但我们想要有公平和对等。"布兰斯塔德称，周五的会晤提供了一个"坦诚"交流意见的机会，包括南中国海、人权等议题。双方将讨论战略安全，以及"如何避免军事领域发生错误或事故"。

近来，华盛顿对于维吾尔人的状况也表示关注。

布兰斯塔德还表示，美国希望在包括朝鲜在内的首要议题上取得进展。他说，中国是让朝鲜重返谈判桌的"非常关键的一方"。此外，双方预计还将谈及美国计划退出1987年与俄罗斯达成的《中导条约》。

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管控分歧与管控损害

周三，杨洁篪与美国总统国家安全事务助理博尔顿举行会晤，呼吁双方"妥善管控分歧，精心做好准备工作，确保两国元首阿根廷会晤取得积极成果"。

美国智库-史汀生中心（Stimson Center）中国问题专家Yun Sun向美联社表示："中国正处在损害管控模式。"她说，北京不确定特朗普究竟想从贸易协议中要什么，但北京希望随着美国中期选举的结束，这位多变的美国总统会更倾向于达成妥协，"他们的优先事务是稳定关系。"

中美领导人“亲密接触”的40年过往 尼克松"破冰之旅" 1972年2月，时任美国总统尼克松访问中国，并与毛泽东进行了会晤，标志中美关系正常化的开始。不过，这次见面的时候双方尚未正式建交。

中美领导人“亲密接触”的40年过往 尼克松与周恩来 尼克松访问中国的重头戏当然是会见毛泽东，但是他见到的第一位中国高层领导人是周恩来。这位中国总理在机场迎接尼克松，并一起检阅了三军仪仗队。人们在这张照片上看不到的是，画面之外树立的大型标语：“全世界被压迫人民、被压迫民族联合起来！”

中美领导人“亲密接触”的40年过往 有许多东西需要学习 红色共产中国与资本主义美国之间，从互不往来到尝试接触，其间分寸把握之艰难肯定远超出学习使用筷子。毕竟，仅仅20年前，双方还在朝鲜进行了一场激烈残酷的战争。

中美领导人“亲密接触”的40年过往 改革者？独裁者？ 1979年，时任副总理的邓小平出访美国，在华盛顿会见了卡特总统，这也是中共建政后首位领导人访美。当时的中国刚开始走出文革时期，邓被称为改革者，但十年之后，他展现独裁手腕，武力镇压六四民运。而卡特在2002年因为对人权事业的贡献而获颁诺贝尔和平奖。

中美领导人“亲密接触”的40年过往 政治明星的陨落 六四枪声响起，中美关系也随即进入冰期，与此同时，改革派领军人物赵紫阳的政治生命也宣告结束，并从公众视线中消失，软禁至死。图中为赵紫阳在1984年1月11日会见前来访问的老布什。当时后者还只是里根总统的副手，直到1989年1月才当选总统。

中美领导人“亲密接触”的40年过往 六四之后的“冰期” 赵紫阳下台之后，原任上海市委书记的江泽民得到邓小平及中共党内保守阵营的支持，成为中共总书记。中美关系一度进入低谷。两国领导人直到1997年11月才进行了第一次正式峰会，图为江泽民和克林顿在峰会之后的新闻发布会上。

中美领导人“亲密接触”的40年过往 “爱出风头”的江泽民 江泽民是中共领导人中少有的“活跃派”，在媒体面前屡有意外“表现”，比如唱歌、秀外文等，但得到的反响却是褒贬不一。图中是2002年江泽民访问小布什总统家乡德克萨斯州的农场。

中美领导人“亲密接触”的40年过往 胡锦涛：Who is Hu? 江泽民2002年交出权力之后，胡锦涛成为其接班人，小布什也迎来了新的“北京客人”。与江的”活跃”不同，胡锦涛作风低调，给人印象严谨刻板。难怪他上台之后，国际媒体纷纷提问“Who is Hu?”

中美领导人“亲密接触”的40年过往 美中关系进入“奥巴马时代” 2009年1月，奥巴马当选美国总统，胡锦涛立即致电祝贺，当年11月奥巴马便访问中国，凸现美中关系的重要性。两年之后的2011年1月，胡锦涛访问美国，由于此前一年接连发生天安舰事件和延坪岛炮击，朝鲜半岛问题成为焦点。

中美领导人“亲密接触”的40年过往 中美领导人的“第一夫人们” 美国的“第一夫人”经常出现在各种政治场合，为丈夫造势助阵，米歇尔·奥巴马也不例外，而除江青以外，中共领导人的夫人们一般除了随同出访之外很少出现在公众舆论视线之内。

中美领导人“亲密接触”的40年过往 才艺“大比拼” 2014年3月，时任美国第一夫人米歇尔·奥巴马应时任中国国家主席习近平夫人彭丽媛邀请对北京、西安、成都等城市进行访问。这既是米歇尔首次访华，也是美国第一夫人历史上第一次单独正式访华。坊间传闻说彭丽媛不但指导米歇尔写书法，二人还切磋了中国声乐的民族唱法。

中美领导人“亲密接触”的40年过往 习奥首次在京推杯换盏 2014年11月10日，时任美国总统的奥巴马对华进行国事访问。奥巴马和习近平二人夜游中南海，并在瀛台进行了一次中式“庄园峰会”，两人一边散步一边交谈。奥巴马抵达北京首日就宣布，将延长中国学生和商务旅游签证的有效期，中国外交部随后也宣布了对美国公民的同等签证安排。

中美领导人“亲密接触”的40年过往 散步宾夕法尼亚大道 瀛台小聚一年后，2015年9月，习近平对美国进行国事访问。在华盛顿停留期间，身着西装不系领带的习近平同奥巴尔经宾夕法尼亚大道，散步前往布莱尔国宾馆。奥巴马在那里安排了一场小范围晚宴。美中领导人之间增添了很多非正式对话模式。

中美领导人“亲密接触”的40年过往 “冬季白宫”迎来“红二代”领导人 2017年4月，被称为“冬季白宫”的位于佛罗里达州的海湖庄园（Mar-a-Lago）迎来习近平作为宾客。

中美领导人“亲密接触”的40年过往 庄园晚宴 特朗普携夫人和女儿在海湖庄园设宴款待了习近平夫妇，烛光晚宴给这次庄园会面也带上些许浪漫味道。

中美领导人“亲密接触”的40年过往 同游故宫 2017年11月8日，特朗普抵达北京，开始他的首次中国之旅。刚下飞机，他就携夫人一同游故宫，陪同游览的中国一把手习近平和夫人彭丽媛。



苗子/凝炼（美联社、路透社）