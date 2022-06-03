美驻华大使料中国清零政策将持续至明年初

中国的“清零”政策何时到头？身在北京的美国驻华大使伯恩斯作出自己的判断。在最新的讲话中，他也重申了美中两国的紧张关系。
（德国之声中文网）美国驻华大使伯恩斯（Nicholas Burns）周四（6月16日）表示，他预计，中国"动态清零"防疫政策将会持续到明年初，而在此政策放松之前，美国企业在对华投资方面仍抱持犹豫态度。
"坦白而言，我认为我们将不得不长期忍受这个问题"，伯恩斯在当天美国智库布鲁金斯学会（Brookings Institution）的一个在线活动中指出："我的预测是，中国的清零政策将会持续到2023年初。这是中国政府发出的信号。"
路透社援引分析人士报道称，如果北京不调整清零政策，中国将难以实现5.5％的官方经济增长目标。
自3月起担任美国驻华大使的伯恩斯还提到，因为严格的防疫政策，他在抵达北京后基本上无法完成他工作中的一个重要部分--与普通中国人接触；美中学生以及商界高官和政治领袖之间的大多数普通会面也无法举行--这些会议有助于改善双边交流。他补充道，由于美中之间的紧张关系，他不知道两国的民间交流是否会在大流行病结束之后恢复到疫情之前的水平。
在周四的讲话中，伯恩斯还批评了中国方面屏蔽美国国务卿布林肯于5月发表的对华政策演说。他说，美国官方将演讲视频放在中国社交媒体微博和微信上，两个半小时后就被审查删除了，几天后美方重新发布该演讲，再次遭到删除。
一周前，伯恩斯在出席一场"中国挑战峰会"时表示，美中关系处于1972年尼克松访华以来的最低谷。本周四当天，伯恩斯再次解释："我认为这是一个真实的陈述，是两国关系现状的真实反映。这是对我们现状的真实评估。但这并不意味着这段关系已经跌破了谷底。"他强调，两国关系虽然很大程度上处于竞争模式，但这种竞争不必是对抗性的。
近日，中国首都北京疫情重燃再次引发外界对世界第二大经济体前景的担忧。就疫情的最新情况，北京市政府新闻发言人徐和建周四介绍，6月9日出现的天堂超市酒吧聚集性疫情，点多面广，来势凶猛，"经过8天的艰苦鏖战以及全市人民的齐心奋战，以快制快的果断措施效果显现，天堂超市酒吧关联疫情趋向缓和，但依然存在出现社会面隐匿病例的可能性，首都疫情防控仍处于关键阶段。"
（综合报导）
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上海市政府计划6月召开20场政企沟通圆桌会议，恢复外企投资信心。中国欧盟商会主席伍德克说，清零政策不仅削弱了上海的吸引力，而且削弱了整个中国的吸引力，“世界不会等着中国收拾完这个烂摊子”。