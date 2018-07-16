美驻华使馆外爆炸　中方：孤立治安事件

位于北京的美国驻华大使馆外发生爆炸，中美对涉事男子引爆的物件说法不一，中国外交部则迅速为事件定调降温。而官媒披露，同一天还有另一人怀疑企图自焚，但同样动机未明。
(德国之声中文网) 这个消息最早是在网上传出，有目撃者在推特和微博等社交网站上，发布爆炸现场的情况。从照片和影片看到，使館周围烟雾瀰漫，白烟冒到半空中。
《德国之声》记者事发后到现场採访，形容附近有不少民众围观，警方派出大量人员到使馆一带维持秩序。
路透社报道，有目击者表示在美国驻华使馆附近听到爆炸声和感受到震盪，也有警车损毁。
京警﹕一男子疑燒爆竹
北京市公安局在微博公布，7月26日下午1時許，一名姓姜的26歲男子，在北京朝陽區美國大使館對開的天泽路和安家楼路十字路口，点燃一個疑似爆竹装置后发生爆燃，导致其手部受伤，沒有生命危险。现场沒有其他人受伤。
在附近巡逻的民警将该男子控制及送往医院治疗，警方指该男子是内蒙古通辽人，正在进一步調查中。
《德国之声》电话联系北京公安局朝阳分局，接线警员表示，知晓发生爆炸事件，当局正在进行调查。
中美说法各异
美国驻华大使馆发表的声明，却对事件有不同的描述﹕「根据大使馆的区域安全官表示，一名人士引爆炸弹。」美方指，事件中没有其他人受伤，使馆大楼亦没有毁损。
中国外交部发言人耿爽在例行记者会上，则定调这是一宗「孤立的治安事件」，警方已及时妥善处理。
环时﹕一女子企图自焚
另外，中国官媒环球时报在推特上发布，公安在同一天早上约11時带走了一名女子，指她在自己身上洒上汽油，并怀疑她企图在美国驻华大使馆外自焚。
但在此帖发布后约10分钟，环球时报再发推声称这消息未证实与美国驻华使馆外的爆炸有关。
李芊/夏立民 (綜合報道)
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