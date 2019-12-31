美驻伊拉克使馆被火箭弹击中

（德国之声中文网）美国驻巴格达大使馆成为火箭攻击目标。伊拉克看守政府总理迈赫迪（Adel Abdel Mahdi）证实了这一消息，并谴责了攻击行为。伊拉克军方通报说，共有5枚火箭弹落在了受到高度安全保护的政府区，其中一枚击中了美国大使馆餐厅。

据伊拉克武装力量一名高官称，至少有一人受伤，伤者国籍暂不清楚。

伊朗操控？

到目前为止，无人宣称对攻击行为负责。不过，多数情况下，对俗称的"绿区"的攻击多由当地民兵组织所为，其中一些组织获伊朗支持。

自月初美军在德黑兰机场空袭"定点清除"伊朗苏莱曼尼（Ghassem Soleimani）将军、德黑兰对美在伊军事基地实施报复性打击以来，伊拉克局势高度紧张。这些攻击行为引起国际社会忧虑，担心华盛顿和德黑兰之间的冲突有可能激化，伊拉克成为战场。

苏莱曼尼被杀事件发生后，伊拉克议会通过决议，要求所有外国军队撤出伊拉克，美国军队首当其冲。不清楚的是，伊拉克政府是否会落实该决议。

目前，在伊美军规模仍有约5000人，其主要使命是向伊拉克军队提供支持，打击恐怖主义民兵组织"伊斯兰国"。

凝炼/乐然（德新社、法新社）