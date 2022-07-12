美驱逐舰接近南海争议岛屿 中国称“警告驱离”

（德国之声中文网）中国人民解放军南部战区新闻发言人田军里表示，7月13日，美国"本福德"号导弹驱逐舰"未经中国政府批准，非法闯入中国西沙领海"，中国海空兵力进行跟踪监视并予以警告驱离。

这位发言人称美军行径严重侵犯中国主权和安全，"是其大搞航行霸权制造南海军事化的又一铁证，还表示事实证明美国是"不折不扣的地区和平稳定破坏者"。

里根号航母亦在南海

美国海军第7舰队则表示，"本福德"号在当地时间星期三在帕拉塞尔群岛（中国称西沙群岛）附近行使航行权和自由权；本次航行自由行动挑战中华人民共和国、台湾和越南对无害通过设置的限制，并挑战中国在该群岛周边划设的海权基线，目的是维护国际法所赋予的航行自由和合法使用海洋权利。

美国海军的声明还说，中国关于这次任务的声明是 "错误的"，歪曲美国合法的海上行动，并以牺牲其东南亚邻国的利益为代价，宣扬其过度和非法的海上主张。

今年1月20日"本福德"号驱逐舰在帕拉塞尔群岛附近进入同一海域时，中国军方发言人曾发出类似的警告，而美国海军也做出了大致相同的声明。去年7月，"本福德"号也曾驶入同一海域。

美国海军13日还宣布，"罗纳德-里根"号航空母舰打击群正在南海展开安全行动。

南海仲裁之争

就7月12日，即南海仲裁裁决6周年之际，美国国务卿布林肯再次呼吁中国遵守2016年的海牙国际仲裁及其在国际法下的义务，"停止挑衅行为"。并警告，如果盟国菲律宾的部队、舰船或飞机在争议水域受到攻击，美国将有义务保卫盟国的安全。

对此，中国外交部发言人汪文斌13日在例行记者会上回答相关问题时称，南海仲裁案所谓裁决是非法的、无效的。中方不接受、不承认该裁决，不接受任何基于该裁决的主张和行动。"

他指责美国"作为域外国家，罔顾南海问题的历史经纬和客观事实，违反和歪曲国际法，违背其作出的在南海主权问题上不持立场的公开承诺，挑拨地区国家间关系，破坏地区和平稳定，是极其不负责任的"。

（路透社、美联社）

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 接近完工 2016年6月28日拍摄的卫星图像显示，中国在存在主权争议的永暑礁（Fiery Cross Riff）修建的一条3000米长的飞机跑道修建已经进入尾声。理论上，该跑道足以满足空客A380机型的起降。与7个月之前的卫星图像比较，中国在南中国海人工岛屿的建造速度惊人。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 岛上设施 这张卫星图片是2015年11月拍摄的，人们可以看到岛上正在进行建造工程。据悉，岛屿上已经设有一个直升机停机坪，一个300米长的码头，还有面积大到足以停靠军队油轮的海港。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 赤瓜礁 中国在争议海域填的首个海造地工程之一就是在赤瓜礁（South Johnson Reef）进行的。赤瓜礁由中国实际控制。这张最近拍摄的图片可以看到，岛上北端一座雷达塔的修建接近完工。华盛顿战略与国际研究中心下属机构亚洲海事透明倡议（AMTI）表示，岛屿中心位置可能修建了一座大型的多层军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 军事基地？ 从2016年年初，在斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称为南沙群岛)之内的美济礁（Mischief Reef）附近，中国也开始大兴土木。专家推测，美济礁未来可能会成为中方的海军军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 飞速建设 南熏礁（Gaven-Riff）的人工岛工程始于2014年，施工速度很快，已经填海造出11.4万平方米土地。对比2014年3月的左图和2014年8月的右图，一座人工新岛赫然成形。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 防空塔 根据亚洲海事透明倡议，自2003年起，中国就在南熏礁部署了军力。专家们表示，岛上主广场上似乎建立一个防空塔。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 如何造岛 扩张岛礁的基本流程是从海底疏浚砂石，倒在浅滩上，砂会聚集至高水位线以上，之前岸床或者岛礁的位置就被隐藏起来。然后用推土机等工具将砂子弄平。建造完想要的土地面积后，岛屿周边工人要建立壁垒，防止侵蚀和风暴潮。之后就开始建造各种设施。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 “沙土长城” 中国对南中国海上约90%的区域提出领土要求，而菲律宾、越南、马来西亚、文莱等国也对这块资源丰富的水域提出主权要求。南中国海是重要的世界贸易航运通道，每年都有价值约5万亿美元的货物经由该海域运往全球各地。中国的填海造地被美国军方称为“沙土长城”工程，美国对建造人工岛屿的意图表示严重关切。北京认为，其对南中国海拥有“历史性权利”。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 美国的担忧 华盛顿担心，中国在南中国海地区军事层面的努力会削弱美国在太平洋地区的海军和经济力量。美国考虑派遣美国军机和军舰进入南中国海新造岛礁12海里内海域。华盛顿一再向北京和其他在争议海域进行填海的国家结束工程，但北京对此表示拒绝。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 生态影响 菲律宾政府表示，中国的人工造岛活动对南中国海的“生物多样性和生态平衡造成不可逆转的广泛破坏”。并且，珊瑚礁系统因此遭到破坏，导致周边沿海国家每年蒙受1亿美元的经济损失。 作者: Gabriel Domínguez



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