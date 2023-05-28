美駐華大使：中國為政治針對美企 將予以反擊

（德國之聲中文網）美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）週三（6月7日）表示，華盛頓將反擊北京針對美光（Micron）等美國企業祭出的審查及限制，因為這些行為具「政治動機」且不公平。

「這不是發生在其他國家的公司身上，而是發生在我們的公司身上。」伯恩斯在華盛頓舉行的美國全球領導力聯盟（U.S. Global Leadership Coalition）論壇上說。

今年5月，美光遭到北京當局封殺。中國國家互聯網信息辦公室（簡稱網信辦）宣布，該公司未能通過網路安全審查，因而禁止向中國的關鍵基礎設施運營商出售產品。

伯恩斯指出，近幾個月來還有另外4家美國公司遭到中國當局打壓，包含四大國際會計師事務所德勤（Deloitte）、諮詢公司貝恩（Bain & Company）和凱盛融英（Capvision），以及調查公司明思集團（Mintz Group）。

伯恩斯表示，這些行動「看起來像是來自中國的反制手段」，是「錯誤」且具政治性質的，美方將「將抵制這種做法並進行反擊」。

此前，中國網信辦曾回應美方抗議表示，審查美光是「維護國家安全的必要措施」，並稱外國企業「只要遵守中國法律法規要求」，都歡迎進入中國市場。

中美貿易戰

路透社指出，中國國家主席習近平自2012年上任以來即不斷強調國家安全，且對美國及其盟友的質疑持續升高。近年美中關係緊張，促使科技戰更加白熱化，在半導體、涉及軍事發展的產業上尤其競爭激烈。

中國官員譴責，華盛頓已將數百家中國公司列入制裁或貿易黑名單。對此，伯恩斯7日稱美國對中國發布半導體出口禁令，旨在避免賦予中國軍事優勢。 「雖然我們在競爭，但重要的是，我們要管理這種競爭，使其有所限制和障礙。這是一種和平的競爭。」他說。

美國也試圖聯手他國加入限制半導體出口中國的行列，包含日本、韓國及歐盟。美國國安委員會印太地區協調員坎貝爾（Kurt Campbell）日前在另一場活動上呼籲，美國和歐盟需要加深對科技限制的討論。然而，出席同場活動的歐盟亞洲最高外交官維岡（Gunnar Wiegand）呼籲，美中應再次建立起溝通渠道。

近日美國也指控中國在拉丁美洲參與芬太尼貿易，並對有關公司及個人進行制裁。多位美國官員7日在一場國會聽證會上作證表示，中國在拉美地區的商業發展「缺乏透明度」，且在美國緝獲的大多數芬太尼，都是透過墨西哥販運，並使用來自中國的化學品。

北京對此表示抗議，稱華盛頓應著手減少市場對這項致命毒品的需求，而非轉移責任至他國。

此外，美國多家商業組織近日提出警告，中國正在加緊使用出境禁令，對外國盡職調查公司施加壓力，並修訂新的《反間諜法》，以擴大對間諜活動的定義，同時也禁止企業轉讓任何涉及國家安全的資訊。由於該法規措辭模糊，引起外國企業不安。

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（路透社、中國網信辦、中國外交部）

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