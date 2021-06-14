美领衔重振民主联盟 专家：中国面临强大阻力

(德国之声中文网) 过去一周，在美国总统拜登出访欧洲之际，G7丶北约与美欧峰会陆续在会後的公报中，将焦点集中在中国。除了七国集团在公报中聚焦中国的人权议题外，七国集团与美欧峰会更是首次在会後的公报中聚焦台海情势，强调台海和平与稳定的重要性。

另一方面，传统上更聚焦在俄罗斯对欧洲带来的安全威胁的北约也在这次峰会的公报中，将中国列为「系统性挑战」和「安全威胁」，北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）更在会後的演说中，呼吁北约成员国重视中国的崛起。

专家认为，这一连串的施压并不会让中国反省为何他们成为全球最大的几个民主国家与全球最大的区域安全联盟批评的对象。反观，中国仍选择将这样的结果视为美国的迫害，而非习近平执政後的外交政策导致的结果。

前美国国防部负责中国与台湾事务的官员唐安竹 (Drew Thompson) 告诉德国之声：「目前有一些核心国家将中国视为威胁，这必然会使小国之间去协调该如何应对。中国并未意识到他们自己的政策在多大程度上造成这样的局势。除非他们停止威胁其他国家，不然这样的趋势会持续下去。」

G7与欧美峰会首次提到台湾

对於台海局势首次出现在G7与欧美峰会的公报中，部分专家认为这代表重要民主国家在决策上朝对台湾有利的方向迈出重要的一步。史丹佛大学胡佛研究所台湾民主项目及亚太安全倡议项目主持人祁凯立 (Kharis Templeman) 认为，这样的结果可能让中国领导层有些措手不及。

他向德国之声表示：「他们可能会对拜登政府能有效将台湾纳入这些国际组织的声明中感到惊讶。这代表了一个事实，也就是台湾是美国在这些组织中的优先事项。欧洲离台湾海峡很远，所以G7和美欧峰会都在公报中提及台海局势，表明不仅是美国在推动，参与这些组织的其他国家也愿意接受这个条件。」

不过，根据日本共同社报导，事实上G7在讨论是否要在会後公报提及台湾时，有产生些许歧见。报导指出，有鉴於5月的G7外长会议已提及台湾问题，所以法国与德国元首主张不在G7峰会的公报中提到台海议题。

然而，日本与美国都认为台湾议题直接影响到他们的安全保障，表示若G7领袖峰会公报不提台湾问题，会让「各国领袖认为台湾没问题」的错误认知传开。报导称，日本首相菅义伟在与德国总理默克尔 (Angela Merkel) 进行双边会晤时，劝德国在台湾议题上与日本和美国统一步调。

最终，法国总统马克龙 (Emmanuel Macron) 与德国总理默克尔在13日上午接受了美国与日本的主张，英国首相约翰逊 (Boris Johnson) 也赞成对中国采取强硬的论调。

唐安竹指出，由於地理距离的关系，德国未能感受到日本所感受到来自中国的军事和安全威吓，而日本由於邻近中国与台湾，所以非常清楚中国所能做的武力展示，包含中国屡次派军机飞入台湾防空识别区的威吓性行为。

他说：「由於欧洲国家有距离上的『优势』，所以他们可以选择不将台湾的安全议题视为相关的议题。所以日本与欧洲国家在台湾议题上的认知差距会持续存在，但我认为欧洲国家较有前瞻看法的政治人物，应该会逐渐了解中国对他们国家的产业带来的威吓作用。」

祁凯立表示，虽然各国之间仍存在认知分歧，但他们最终能同意在公报中提到台湾议题，表明美国和日本的相关外交工作达到很好的成效。他告诉德国之声：「这些因素都显示民主国家有能力建立一个广泛的联盟，告诉中国如果他们继续朝现在的方向发展下去，他们会遇到一些真正的阻力。」

拜登带来的「联盟」效应

此外，拜登这次上任後的首次海外出访，除了自己打着「美国回来了」的招牌外，各组织的盟国也都对於美国在外交政策上的转变抱持正面的看法。英国首相约翰逊在G7峰会期间表示，拜登现在与盟国完全站在同一阵线。法国总统马克龙也提到，他对於能跟一位「愿意合作」的美国总统一起共事感到欣慰。

唐安竹指出，拜登上台後，各界逐渐看到以美国为领导者的全球趋势重新崛起，因为拜登政府在这过程中展现了美国的影响力与凝聚各国的能力。他说：「在特朗普执政时期，因为他不了解透过全球联盟来应对全球挑战的价值，所以美国在那个时期失去了领导的角色。所以拜登上台後，我们在这方面也看到『美国的回归』。」

祁凯立则认为，经历特朗普执政後，各国对於美国外交政策的期待变的非常低，所以拜登上任後，除了做出正确的表态外，不太需要太多额外的动作来让盟国感受到他与前任政府之间的差异。

不过他也提到，对於拜登与民主国家来说，比较具挑战性的会是如何确实执行在峰会中所达成的共识。他以G7为了对抗中国的一带一路所提出的基础建设计画为例，表示虽然提出相关计画的时间点很好，但是否能透过行动去执行任务，仍值得各界观察。

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