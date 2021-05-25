美领头推新冠溯源再调查 世卫专家表示支持

(德国之声中文网) 美国和其他国家25日呼吁世卫对新冠病毒的起源进行更深入的调查，因为他们认为今年初世卫专家团队前往中国进行的考察被证实尚未有结论。由美国为首的数国代表在世界卫生大会上强调，世卫应该继续解开新冠病毒最初如何在人类之间传播的谜团。

美国代表科宁迪克 (Jeremy Konyndyk) 在世界卫生大会上表示：「我们强调对新冠病毒起源进行全面与专家主导的调查的重要性。」

澳大利亚丶日本和葡萄牙等国家也呼吁在调查方面取得更多进展，而英国代表则敦促任何调查都要「及时并以专家为主导并以坚实的科学为基础」。

专家普遍认为，确认新冠病毒如何开始传播对於防止未来类似传染病的爆发非常关键。但是，今年初前往武汉进行调查的国际专家小组和他们的中国同行在一份拖延已久的报告中，并未针对新冠病毒起源得出明确结论。

相反地，世卫专家与中国专家根据病毒起源相关的一些假设进行排名。报告指出，病毒通过动物从蝙蝠传到人类是最可能的情况，并说病毒从实验室泄漏的理论是「极不可能的」。

然而，在报告发布后，世卫组织负责人谭德塞认为，所有的理论都还在讨论阶段。世卫专家小组的调查和报告也遭受各界批评，除了缺乏透明度，也没有对病毒从实验室外泄的理论进行更深入的评估。

美国带头呼吁

有些国家呼吁有权重新界定调查重点的世界卫生大会应该决定病毒起源调查下一阶段的细节。美国卫生部长贝塞拉 (Xavier Becerra) 支持由世界卫生大会订定调查方向的说法。他25日在大会上说：「第二阶段的病毒起源研究必须以透明的丶以科学为基础的方式进行，并给予国际专家充分评估病毒起源和早期如何传播的独立性。」

然而，由於该议题具有很高的外交敏感度，所以世卫大会的议程上并没有立即出现相关的决议。美国世卫大会代表表示：「病毒起源调查的目的不是指责，而是以科学为基础，找到病毒的来源和爆发的原因，并帮助我们大家防止未来再次发生类似的全球灾难。」

主导美国新冠疫情应对工作的免疫学家福奇近日在一场公开活动中说，他「没有被说服」新冠病毒是自然出现的，并鼓励国际社会对新冠病毒的起源进行进一步调查。

福奇在美国波因特学院 (Poynter Institute) 5月初举办的活动中说：「实际上，我还没有被说服新冠病毒是自然出现的，我认为我们应该继续调查在中国发生的事情，直到我们继续尽最大努力找出到底发生了什么事为止。」

他强调了该病毒被认为是来自于一种动物，他说：「新冠病毒来源有其他可能，我们需要找出这一点。」

中国官媒央视26日在报导中提到福奇去年五月接受媒体采访时，曾称新冠病毒是人为制造的说法为阴谋论。但在他五月初做出最新表态后，央视质疑福奇突然改变说法。

世卫专家响应

今年初曾与世卫专家小组一同到武汉考察的荷兰病毒学家库普曼斯 (Marion Koopmans) 25日表示，第二阶段的调查可能有助于专家收集与新冠病毒起源的有关的资讯，但相关的考察应与北京提供的任何信息分开审核。

有关疫情起源的讨论本周再次获得国际社会的关注，因为美国情报机构正在审查一个相关报告，该报告声称，在中国正式通报第一起新冠病例之前的一个月，中国武汉病毒研究所的研究人员在2019年11月曾因病重就医。

美国政府消息人士表示，目前没有证据表明新冠病毒源自该实验室。库普曼斯25日说，世卫专家小组希望在中国开展多个领域的研究，并正在等待世卫组织的讨论结果。她强调，专家需要有明确的任务来进行研究，而不是进行审计。

她说：「我们认为，世卫必须告诉我们应该进行调查，或者我们要进行后续研究，或者两者都进行，但这些计画必须通过不同的机制执行，否则我们根本不会取得任何进展。」

(路透社、法新社、美联社)

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