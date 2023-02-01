 美領空發現中國偵察氣球 布林肯推遲北京之行 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.02.2023

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美領空發現中國偵察氣球 布林肯推遲北京之行

美國政府2月3日表示，鑑於發生中國高空偵查氣球飛越美國事件，國務卿布林肯推遲原定即將開始的對中國的訪問。美國國防部2日表示，在軍事場所上空偵測到一個疑似來自中國的「偵察」氣球，美國總統拜登決定暫不擊落氣球，以免其殘骸危害陸地民眾。

美国发现疑似来自中国的侦察气球

（德國之聲中文網）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）推遲了原定即將開始的對中國的訪問。白宮發言人讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示，拜登聽取了關於中國高空偵察氣球飛越美國上空的簡報，總統和其顧問團一致認為，布林肯不應在此時前往中國。布林肯原定於2月5日在北京會見中國國家主席習近平。

美國國防部週四（2月2日）表示，美國政府在美國本土上空偵測到一個高空偵察氣球，官員確信該氣球屬於中國。

這個氣球於週三（1日）進入美國空域，之後行經美國西北部的蒙大拿州；全美三座核武發射井之一，正位於蒙大拿的馬姆斯卓空軍基地（Malmstrom）。一位不具名的美國資深官員說，該氣球的飛行路線確曾經過敏感的軍事場所，目的「很顯然是用來監控」。

圖為美國蒙大拿州馬姆斯卓空軍基地附近的飛彈發射設施（資料照）

圖為美國蒙大拿州馬姆斯卓空軍基地附近的飛彈發射設施（資料照）

這不是美國上空第一次出現偵察氣球，但這次的氣球滯留時間更長。據美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）2日聲明，北美航太防衛司令部（NORAD）等單位持續追蹤該氣球動向，確保美國的軍事情資不會遭竊。

中國外交部發言人毛寧2月3日表示，「該飛艇來自中國，屬民用性質，用於氣象等科研。受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾。中方將繼續同美方保持溝通，妥善處理這次因不可抗力導致的意外情況。」

對此，讓-皮埃爾說，「該氣球出現在我們的領空，明顯侵犯了我們的主權和國際法。發生這種情況是不可接受的。」

布林肯稍後在與韓國外長樸振一同出席新聞發布會時說，他已與主管外交事務的中國政治局委員王毅通過電話，告知有鑑於這一事件，他此時不宜訪問中國，但他做好了一旦條件允許便盡快訪問北京的準備。

偵察氣球仍停留美國上空

美國國防部發言人賴德表示，該氣球的飛行高度高於一般民航班機，目前研判並不具軍事上的威脅。另一位官員則指出，氣球尺寸「相當大」，甚至有飛行員通報目擊其蹤跡；如果直接將它擊落，產生的碎片可能危害陸地上的民眾。

美國有線電視新聞網引述一位國防官員說法，稱該氣球大小相當於「三輛巴士」。然而，中國部署於低軌道的間諜衛星，也能發揮類似的蒐集情資角色，因此美國評估這個偵察氣球的效用不大。

因應此事，美軍出動了多架空中預警機（AWACS）與F-22戰鬥機待命，一旦白宮下指示，便可隨時出手擊落氣球；不過，美國總統拜登後來接受美軍參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley）、NORAD司令范赫克（Glen VanHerck）等人的建議，考量地面安全，決定讓該氣球繼續留在美國上空，暫時不打算將其擊落。

在軍方商討因應辦法時，蒙大拿州的比靈斯洛根國際機場（Billings Logan International Airport）班機全數停飛了2小時。當地媒體《比靈斯日報》（Billings Gazette）刊登了一個銀白色的球體飄浮在空中的影像；拍攝者多克（Chase Doak）說，他一開始以為是幽浮（UFO/不明身份飛行物），所以急忙把握機會捕捉這一刻。美國軍方並未證實該球體是否便是中國偵察氣球。

蒙大拿州長強佛特（Greg Gianforte）在推特上發布聲明，將偵察氣球跟抖音（TikTok）相提並論，批評中國共產黨透過各種手段監控美國，威脅美國國安。

（綜合報導）

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