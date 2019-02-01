美韩齐聚首尔 为特金会备战

(德国之声中文网) 韩国外交部发出声明表示，美国北韩特使比根 (Stephen Biegen) 与韩国外交部和平涉本部长李度勋已于周日会晤，为特金会做准备。 韩国媒体还报导，比根本周可能在板门店或朝鲜首都平壤与北韩特使金赫澈 (Kim Hyok Chol) 会面。

特朗普在接受美国电视CBS访问时，证实将与金正恩召开第二次高峰会，并说双方已针对时间与地点达成共识。 他暗示可能透过周二 (2月5日) 的国情咨文演说揭晓相关细节，并强调: 「特金会确定成行。 我跟金正恩都非常期待这次的高峰会。 」

他认为双方达成协议的机会很高。 由于目前朝鲜的经济仍受制于美国的经济制裁，特朗普说，金正恩有机会透过达成协议使朝鲜经济大幅成长。 他形容朝鲜有成为世界经济大国的潜力，但金正恩无法透过发展核武达成此目标。 特朗普表示: 「我觉得金正恩也对现状感到厌倦。 我很喜欢他，而我们的相处也很融洽。 」

两人在去年六月的首次高峰会中，透过一份声明表示将努力实现朝鲜半岛去核武化，然而此后双方因对去核武化的定义不同，导致协商进度不如预期。 美国表示除非朝鲜采取更具体的去核武措施，不然将持续执行对朝鲜的经济制裁。 而美国北韩特使比根上周对外发言时表示，金正恩在去年九月与韩国总统文在寅的会谈中指出，他愿意废除朝鲜用来发展钸与铀的设施。

根据美联社报导，有些专家认为金正恩会试图在第二次高峰会中，以废除在宁边的核设施作为筹码，要求美国正式宣布结束韩战、在平壤设立办事处并允许朝鲜开启一些与韩国的经济交流。

当被问到是否会在与朝鲜谈判的过程中慢慢撤离在韩国的驻军时，特朗普否认目前与幕僚有谈论到此计划。 他指出: 「我们有4万美军驻扎在韩国，虽然这个任务的花费很高。 但我根本还没开始谈论到撤军的可能性。 」

特习会月底登场?

特朗普也称赞中国在与朝鲜协商的过程中，提供不少帮助，并说他对是否能终止与中国的贸易战感到乐观。 他强调: 「目前看来我们与中国的协商进行的非常顺利。 我不确定我们是否能达成一个最终协议，但我认为这个机会是高的。 我相信这会是个真正的协议，而不只是个权宜之计。 」

根据南华早报报导，中美领导人目前正考虑在2月27日或28日于越南岘港会面，针对贸易争端继续进行协商。 报导指出，这个想法是特朗普上周在华府接见中国代表团时提起的，他说他期待与中国国家主席习近平透过一两次会面来解决贸易争端。 然而，目前会面的相关细节都尚未被证实，而中国外交部也仅表示习近平愿意与特朗普透过不同管道表持联系。

杨威廉/乐然 (法新社、美联社)