美韩防长声明首提台湾 美欧对话再议中国

（德国之声中文网）正在韩国访问的美国国防部长奥斯汀周四（12月2日）与韩国国防部长官徐旭举行第53次韩美安保会议（SCM）。

据韩联社报道，韩美军方在会上商定更新作战计划，以有效应对朝鲜愈演愈烈的核导威胁。新版作战计划将体现应付洲际核导弹、潜射导弹、高超音速导弹及各种近程战术弹道导弹的强有力手段。

在会后的联合记者会上，徐旭答问称，双方一致认为新的作战计划要体现朝鲜威胁、韩军的"国防改革2.0"、联合指挥架构等变化和种种安全环境因素。

奥斯汀对媒体表示，朝鲜的导弹和武器发展正在日益破坏地区稳定。美方重申了其向韩国提供广泛威慑的承诺，包括使用其核武器以及常规武器和导弹防御能力。

本周五角大楼发布的一份"全球态势评估"报告，建议美国增加与盟国及伙伴的合作，"遏止中国潜在的军事进攻以及来自朝鲜的威胁"。建议包括按先前计划在韩国长期部署一支攻击型直升机中队和炮兵部队指挥部。

美韩安保 首提台海

联合声明首次提及台湾也引人瞩目。声明称，两位防长确认2021年5月的韩美首脑联合声明所提到的台湾海峡和平安全的重要性。

路透社报道指出，这一表述呼应韩国总统文在寅在5月会见美国总统拜登时首次使用的说法。对韩国来说，这是一个敏感话题。一方面是同中国的紧密经济联系，另一方面则面对华盛顿敦促盟国加入对中国势力扩张的制衡，首尔一直试图在二者之间保持平衡。

而就在本周三，日本前首相安倍晋三在通过视频连线参加台湾智库论坛会议的时候表示，"台湾有事就是日本有事，也是日美同盟有事"，他警告北京方面不要误判，如果中国进攻台湾，日本和美国绝对不会袖手旁观。

韩美安保会议是两国防长主导的年度例行会议机制，去年在美国举行，根据惯例今年在首尔举行。

同一天，韩国国家安保室室长徐薰前往中国访问，与中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在天津举行会谈，讨论终战宣言等韩半岛事宜。

美欧举行第二届中国议题对话

另据报道，美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）与欧盟对外事务部秘书长沙尼诺（Stefano Sannino）2日将在华盛顿举行第二届"美欧中国议题对话"。 美国国务院一名不具名资深官员1日在简报背景会中透露，台湾将会是此次对话的议题之一。对话将聚焦美欧双边重点合作领域，包括经济、科技、人权、多边主义、假信息与安全等。双方也会讨论如何在利益重叠之处，与中国寻求以达成结果作为导向的合作，例如气候变化议题。

（路透社、韩联社等）

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