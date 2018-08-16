美韩朝九月聚首 特金会或再度登场

(德国之声中文网) 美国总统特朗普、韩国总统文在寅、朝鲜外长李英浩将出席联合国9月28日在美国纽约总部举行的大会。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯 (Antonio Guterres) 周一 (8/20) 表示，他计划在会上讨论应当如何鼓励朝鲜半岛走向无核化。他表示，在各方透过外交途径寻求永续和平、安全、完全与可验证的朝鲜半岛去核化时，他非常期待能够讨论联合国的角色，以及如何提供协助。他也对近日南北韩促进离散家庭重聚给予正面回馈，期许类似活动可以例行举办。

联合国第73届大会将在9月18日开幕，9月28日开始一般性辩论。

特朗普﹕我喜欢他

首尔当局的发言人说，韩国认为联合国在纽约召开的大会是发布声明的优良场合，但是也说他们会对其正式程度视情况弹性调整。

特朗普接受路透社专访时，被记者问到是否很快要跟金正恩见面，他说: 「很有可能，我只是不想评论。」他没有提到任何时间或是地点。

「我喜欢他，他喜欢我。」特朗普这样形容他跟金正恩的关係。「没有导弹升空，会很平静...我和金主席有很好的个人关係，而我认为这正是维繫双方的东西。」

罗法/李芊 (法新社、路透社)