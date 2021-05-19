美韩峰会聚焦朝鲜 抗中与否有分歧

(德国之声中文网) 韩国总统文在寅将在21日在华府与美国总统拜登会面，他一直希望利用这个峰会来推动与朝鲜接触的传统政策，但华盛顿已经淡化了在这个问题上有任何快速进展的可能性。

路透社报导，拜登将在周五登场的峰会上，优先推动与首尔在更广泛的区域安全方面的合作，特别是应对中国带来的挑战丶在微芯片等高科技产业丶新冠病毒大流行和推进气候变化政策等方面的合作。

韩国官员对於拜登重新检视其朝鲜政策感到振奋，美国政府希望在保持说服平壤放弃核武的同时，注重采取实际的外交步骤，以缓解紧张局势。但是，新冠疫情丶经济和政治挑战以及其他地方的危机已将朝鲜问题转为次要问题，使文在寅在明年卸任前巩固其扮演推动朝鲜半岛和平局势关键人物的希望变得复杂。

分析人士认为，拜登的亚洲政策协调员坎贝尔(Kurt Campbell)本周在接受韩国韩联社采访时谈到，要在过去与朝鲜达成的协议基础上继续努力，包括前美国总统特朗普在新加坡与朝鲜领导人金正恩达成的协议。该协议承诺美国与朝鲜共同努力建立一个和平机制，以结束朝鲜半岛70年的敌对状态，而这正是文在寅所积极追求的。

但白宫拒绝分享任何华府将如何吸引朝鲜重返谈判桌的具体措施细节。一位匿名的美国官员告诉路透社：「在这个时刻，预测或评论像透过签署停战宣言来刺激双方对话等具体问题，因为这确实不符合我们的利益。但你可以预期，美国与韩国领袖将透过周五峰会的很大一部分时间讨论朝鲜带来的挑战，以及我们两国在对话中如何共同前进。」

这位官员说，文在寅已於周三晚间抵达华盛顿，与他同行的还有电池丶高科技半导体丶5G与芯片相关公司的负责人，他们将与美国讨论相关的投资议题。

对中国要多强硬?

此外，《金融时报》援引熟悉详情的消息人士指出，美国也正试图说服文在寅同意一份对中国表达强烈关切的声明，但首尔一直不愿意，因为担心会激怒北京这个最大贸易伙伴。

当被问及他是否期望文在寅同意一份关于中国对台湾活动的联合声明时，这位美国高级官员回答说：「我相信两位领袖在这场峰会中会普遍提及区域安全，并具体提及维护和平与稳定的问题。」

他说，两国政府在印太地区面临的许多挑战上「看法一致」。20日，文在寅参观了华盛顿郊外的阿灵顿国家公墓，并在1950-53年朝鲜战争期间遇难的美国人纪念碑前敬献了花圈。下午，他前往国会山庄会见美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）和其他国会领袖。

根据韩国随行媒体的报导，文在寅就朝鲜半岛问题丶新冠疫苗和高科技产业的全球供应链与美国国会议员进行了深入的磋商。韩联社的报道指出，文在寅强调了与朝鲜恢复对话的重要性，并表示，尽管发生了前所未有的新冠危机，但华盛顿和首尔在相互帮助方面表现出了「真正的联盟精神」。

文在寅还强调了稳定的华盛顿与北京关系的重要性，并表示除了贸易之外，中国也是朝鲜半岛事务中的一个重要合作伙伴。

路透社报导中分析，文在寅在新冠疫情爆发後，支持度不断下降，他正面临着确保韩国获得更多美国生产的疫苗的压力。他已向韩国国内承诺，会在峰会上运用韩国的生物技术生产能力来确保与美国的疫苗合作。

美韩加强气候合作

白宫的亚洲政策协调员坎贝尔告诉韩联社，文在寅和拜登将讨论美国如何支持首尔对抗新冠疫情，以及如何共同促进全球疫苗生产。作为《巴黎气候协定》的签署国，韩国设定了到2030年在2017年的碳排放量的基础上减少24.4%的碳排放的目标，但白宫全球气候特使克里 (John Kerry) 一直在推动首尔将该目标翻倍。

克里说，华盛顿正在与韩国等盟友合作，共同加强对2030年的气候承诺和雄心。他说：「我想我们周五会有更多关于这方面的报告。」

此外，福特汽车公司和韩国电池制造商SK Innovation20日宣布，他们将在北美成立一家合资企业，以支持美国汽车制造商推广电动汽车。路透社也援引一间韩国报纸本周一的报道，称韩国三星电子有限公司可能在今年第三季度开始建设一个170亿美元的美国芯片厂。

(路透社、金融时报)

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