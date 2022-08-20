美韩军演登场 五年来规模最大

（德国之声中文网）名为"乙支自由之盾"的美韩夏季联合军演本周一（8月22日）拉开帷幕。此次实弹演习将有数以万计的士兵参加，并结合陆、海、空三军部队。演习预计将持续到9月1日。

美韩在5年后重启大规模实弹演习，正值朝鲜半岛紧张局势升级高。特朗普政府任期内对朝鲜的接近政策已宣告失败。

韩国总统尹锡悦今年5月就任后，表示美韩联合演习将恢复正常，以此加强威慑，应对来自朝鲜的威胁。

过去数年中，美韩军演规模缩减，背景是在推动朝鲜接受去核化的外交努力之下，希望减少军演对之的干扰。而最近两年，新冠疫情也打乱了原有的计划。

平壤试射 美韩军演

上任美国总统特朗普和上届韩国总统文在寅在任期间，分别同朝鲜领导人金正恩举行了会面。为了同平壤保持接触，两国政府降低了美韩军事合作的力度。数次例行军演被取消，另一些则被降级为电脑模拟演练。

8月17日朝鲜试射两枚巡航导弹

平壤指责这些演习是为侵略北方做准备的预演。上周，朝鲜试射了两枚巡航导弹。韩国军方称，发射地点位于半岛西部海岸的平安南道。

今年以来，朝鲜测试的武器数量达到前所未有的程度。美韩和韩国官员警告，朝鲜正在准备进行第七次核试验。

美国和韩国军队将在11个野战项目上进行联合训练。华盛顿和首尔均表示，这是一次防御性质的演习。演习将有战机、军舰、坦克和预计数万名士兵参与。演习内容包括模拟联合攻击、前线增援武器和燃料以及清除大规模杀伤性武器。美国目前在韩国驻有285000人规模的军队。

中国在东海、南海军演

美国与其盟友恢复军演不仅限于在韩国的演习。美国、韩国和日本最近结束了在夏威夷附近海域进行的导弹追踪和防御演习，这是美韩日自2017年以来首次进行这样的联合军演。

美韩军演也并非本周在东亚的唯一军事演习。据中国海事部门发布的航行警告，周一到周二，中国军队又在东海和南海进行演习。

广东海事局21日发布航行警告，称在珠江口海域内，23日早上7时至下午2时和晚间6时至11时有军事活动，有关海域禁止船舶进入。同一天浙江海事局也发布公告，称22日凌晨2时至16时在东海部分海域有"实弹射击"。

在美国众议院议长佩洛西访台之后，中国人民解放军8月4日至10日在台湾周边展开大规模军演， 11日又宣布在黄海、渤海举行多场军演至15日；紧接着16日至19日于南海、黄海、渤海、东海等海域进行新一轮演习。台湾媒体认为，这一系列动作，显示中方未來在台海军演恐將常态化。

（路透社、法新社等）

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