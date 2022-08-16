 美韩军演将加剧亚洲紧张局势？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.08.2022

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时政风云

美韩军演将加剧亚洲紧张局势？

在中国与俄罗斯积极展示军事实力的同时，首尔和华盛顿放弃了缓和对平壤关系的政策，举行四年来最大规模的联合军演。此举是否会加剧亚洲紧张局势？专家指出，军演的时间点距离佩洛西访台不到三周，中国不会忽略其重要性。

Südkorea USA Militärmanöver

（德国之声中文网）华盛顿正寻求提振与其亚洲亲密盟友的战略关系。下周一(8月22日)，美韩将举行四年来最大规模联合军事演习。

这场名为“乙支自由护盾”（Ulchi Freedom Shield）的联合军演将由数万名官兵进行海、陆、空三军的实弹演习。演习内容包括联合模拟攻击、增强前线部队、确保大规模杀伤性武器安全的模拟。

韩国国防部一名官员对媒体表示，各部队还将练习使用无人机进行监视，以及演练因俄罗斯侵略乌克兰而出现的战争新发展。

“重新校准”防守姿态

此次的演习标志着前韩国将背离前总统文在寅所奉行的缓和朝韩关系的政策。

美国前总统特朗普执政时期搁置美韩军演，当时特朗普和文在寅同朝鲜领导人金正恩举行会谈并撤回美韩军事合作，以对平壤释出善意。

然而，围绕签署正式终结朝鲜战争协定，以及朝鲜承诺废除核武以换取安全保障的谈判，最终陷入僵局。

特朗普以费用高昂及不必要为由，不愿恢复美韩联合军演；而在新冠疫情的影响下，重启军演进一步被推迟。

Nordkorea | Kim Jong-Un trifft MoonJea-In und Donald Trump 2019

2019年6月30日，金正恩、文在寅和特朗普在朝韩边境板门店会晤

此次美韩重启军事演习的计划已持续数月。在朝鲜计划进行第七次地下核试验的担忧日益加剧之际，恢复军演的重要性也随之提高。

与此同时，美中关系持续紧张。在本月初美国众议院议长佩洛西访问台湾后，北京不断对台施压。

俄罗斯近期则宣布将接待来自中国、白俄罗斯、蒙古、印度和塔吉克斯坦的部队，并将于8月30日起举行为期7日的“东方-2022” （Vostok-2022）军事演习。

首尔特洛伊大学国际关系教授平克斯顿（Dan Pinkston）表示，华盛顿及首尔的高级军官呼吁恢复军演，理由是部队实力因为缺乏针对危机的演练而被削弱。

平克斯顿对德国之声表示：“这是对关键演习的重新校准和恢复，以加强半岛的共同防御姿态。”

“必须强调的是，在美韩暂停军演的这几年里，朝鲜持续进行导弹试验，一直在进行核项目并且以常规部队进行演习。”

“但现在华盛顿和首尔都有不同的领导人，这既是针对朝鲜所构成威胁的修正，也是对这个不稳定世界中其他不确定性的修正。”

东亚紧张局势

朝鲜周三向日本海发射了两枚巡航导弹以示不满。

本周三也是韩国总统尹锡悦宣誓就职第100日。与前任总统相比，尹锡悦对平壤采取更坚定强硬的立场。尹锡悦在就职百日时表示，若朝鲜承诺放弃核武器，韩国愿意提供发展援助。

首尔世宗大学政治及历史学教授保坂祐二（Yuji Hosaka）对德国之声表示：“尹锡悦正兑现竞选时作出的承诺，加强与美国的安全合作关系以保护国家不受朝鲜核武器的威胁。”

尹锡悦也承诺，韩国将与日本建立更密切的安全关系。在本月的“太平洋龙”（Pacific Dragon）演习期间，日本海军部队加入美国和韩国，在夏威夷海域进行导弹搜索和跟踪演习。

保坂祐二指出，虽然下周即将在韩国举行的美韩联合军演旨在模拟涉及朝鲜的对抗，但时间点距离佩洛西访台不到三周，中国不会忽略其重要性。

“我确信北京将把这些演习视为一个信息，美国显然希望，韩国能承诺在台湾周边局势恶化时扮演反对中国的角色。” 保坂祐二如是说。“但首尔并不愿意走到这一步。”

中国迄今是韩国最大且最重要的贸易伙伴。历任韩国政府皆小心翼翼地在不惹怒北京与同美国军事结盟之间维持平衡。

中国过去曾对韩国施加过强有力的经济报复，包括禁韩星在中国演出，禁止中国游客前往韩国。但北京多次否认这些举措是制裁措施。

保坂祐二表示：“尹锡悦希望保护韩国与中国的和平贸易，并实现朝鲜半岛无核化。他知道他需要美国所提供的安全保障，但不会让韩国与中国对立。”

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