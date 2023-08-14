 美韩军演在即 金正恩下令“指数级”增加导弹产量 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.08.2023

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时政风云

美韩军演在即 金正恩下令“指数级”增加导弹产量

朝鲜官媒表示，金正恩近日巡视了主要军工厂，并下令大幅增加导弹等武器生产。这正值美韩下周大规模军演前。而且，俄国防部长在不久前访问了平壤，美国官员认为，莫斯科希望朝鲜能向其更多出售军火。

在朝中社8月6日发布的图片上，金正恩正在试射一款武器

在朝中社8月6日发布的图片上，金正恩正在试射一款武器

（德国之声中文网）朝中社周一（8月14日）报道称，金正恩在上周五和周六视察了生产战术导弹、移动发射平台、装甲车和炮弹的数家工厂。在8月初，金正恩也曾对其他一些军工厂进行视察。在导弹工厂停留期间，金正恩制定了"大幅提高"产能的目标。

据报道，金正恩说，"备战的质量水平取决于弹药工业的发展，这些工厂在加快朝鲜人民军的战备方面承担着非常重要的责任"。

朝中社报道还指出，在参观其他工厂时，金正恩呼吁建造更现代化的导弹发射车，并表示迫切需要"以指数级速度"提高大口径多管火箭炮炮弹的产量。报道称，金正恩还驾驶了一辆新型多功能战斗装甲车。

朝鲜一再以警告美韩为由进行武器试射

在特朗普当政时期短暂的美朝外交2019年破裂后，金正恩一直专注于扩大其核武器库和导弹库。自2022年初以来，金正恩的军队已经进行了100多次导弹试射，其中许多是以警告美韩军演为名。许多专家说，金正恩的最终目的是利用其现代化的武器库来争取美国的让步，比如在与华盛顿恢复外交关系时要求减免制裁。

美联社报道指出，鉴于美国和韩国将于下周一（8月21日）开始夏季联合军演，朝鲜可能将进行更多武器测试。朝鲜将美韩军演称为入侵演习。美韩方面则表示无意攻击朝鲜。

朝中社援引金正恩的话说，朝鲜必须拥有"压倒性的军事力量，具备势必歼灭敌人的能力，为应对任何战争做好充分准备"。

韩美8月下旬开始的联合演习名为"乙支自由护盾"（Ulchi Freedom Shield），是计算机模拟指挥演习，演习将持续到8月31日。美韩表示还将进行大规模的野战训练，据说这将是近年来演习规模最大的一次。

韩国参谋长联席会议发言人李成俊（Lee Sung Joon）对记者说，今年"乙支自由护盾"演习的目的是进一步加强盟国的应对能力，根据反映朝鲜最新核能力、导弹能力以及其他地区安全局势的情景进行演习。

美国军方发言人泰勒上校（Col. Isaac L. Taylor）在同一场新闻发布会上说，这次的联合演习是"难度高且切实的演习"。

平壤将在输送军火方面助莫斯科一臂之力？

本月早些时候，白宫表示，美国情报官员已经确定，在俄罗斯国防部长绍伊古上个月访问平壤期间，他与朝鲜官员就平壤增加向莫斯科出售用于俄乌战争的弹药一事进行了交谈。

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    纪念停战70周年 朝中俄互动频频

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    为应对新冠病毒疫情，朝鲜2020年初关闭边境，停止一切跨境贸易和外交访问，甚至连主要盟友中国和俄罗斯也不例外。朝中社没有提及这两个代表团访问朝鲜是否标志政策上的改变。

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    纪念停战70周年 朝中俄互动频频

    展示武器

    金正恩与俄罗斯防长绍伊古一同参观了武器装备展示会，其中展示了朝鲜的一些弹道导弹。韩媒指出，从公开照片还可以看到与美国MQ-1“捕食者”相似的无人机。美联社称，有一些装备是朝鲜过去未曾公开的。金正恩表示这次会晤深化了两国之间战略上与传统上的关系。俄外交部表示，绍伊古会见朝鲜防长姜顺南时表示，他希望加强俄罗斯与朝鲜这个"友好国家"之间的"防务合作"。

  • Nordkorea | Russische Delegation in Pyongyang

    纪念停战70周年 朝中俄互动频频

    访朝目的

    绍伊古向金正恩转交了普京的亲笔信，法新社援引专家表示，俄乌前线紧张之际，俄防长前往朝鲜的一个主要目的是希望能从朝鲜获得武器支援，而朝鲜也可以借此填补国库。朝鲜之前就被指向俄罗斯提供武器，一名美国官员透露，受到西方制裁的莫斯科从平壤购买数百万枚火箭弹和炮弹。不过俄朝都表示否认。

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    纪念停战70周年 朝中俄互动频频

    亲往志愿军烈士陵园

    1953年7月27日，朝鲜半岛签署停战协定，朝鲜把这天称为“胜利日”，今年的纪念活动中，金正恩在其妹金与正的陪伴下，访问了参加朝鲜战争的中国士兵公墓。并向毛泽东长子毛岸英烈士陵墓献上花圈。

  • Korea Krieg 1951 südkoreanische Soldaten

    纪念停战70周年 朝中俄互动频频

    朝鲜战争

    1950年，中国曾派志愿军参与朝鲜战争。这场战事在1953年7月27日停止。不过，韩国与朝鲜并未正式签署终战宣言，严格来说双方仍处于战争状态。

  • Nordkorea | Militärparade in Pyongyang

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    阅兵活动

    停战纪念日朝鲜通常会举办盛大阅兵。韩联社表示，今年的阅兵式在夜间举行，此次或会向中俄代表团展示其核武装备。朝鲜的阅兵式之前大多在上午举行，但自2020年连续多次在夜间或深夜阅兵。图为2021年9月平壤举行民防阅兵式，庆祝建政73周年。


朝鲜正面对经济困境

面对美国为首的西方针对朝鲜核计划进行制裁施压以及新冠疫情相关的经济困境，金正恩一直在努力加强与中、俄的关系。

朝中社周一称，受台风"卡努"（Khanun）影响，朝鲜东部地区200多公顷农田被淹。报道称，金正恩视察了台风灾区，呼吁立即采取措施保护那里的农作物，并批评当地官员未能防止农田被淹。

朝鲜很容易遭遇洪水、干旱等与天气有关的灾害。观察家们表示，朝鲜粮食短缺问题已经恶化，其中原因包括严格的防疫管控、通过国营设施供应粮食的尝试失败，以及民众个人收入减少。

（美联社）

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