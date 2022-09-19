美韩军演前 朝鲜再次试射导弹

（德国之声中文网）根据韩国军方的监测，朝鲜试射的导弹飞向了东海岸附近海域，飞行距离约为600公里，飞行高度约为60公里，速度为5马赫。

韩国联合参谋本部在一份声明中谴责朝鲜此举"系严重挑衅行为，威胁朝鲜半岛以及全球的和平与安全"。声明还补充指出，联合参谋本部议长金承谦与驻韩美军指挥官兼韩美联合司令部司令拉卡梅拉(Paul LaCamera)已经就此次试射召开了会议，重申将进一步加强联军的防御准备，包括通过海上联合演习的方式，以应对朝鲜的"任何威胁和挑衅"。

韩国国家安全委员会也召开了紧急会议，讨论应对措施，并谴责这次发射明显违反了联合国安全理事会决议，是无理的挑衅行为。

青瓦台也发布消息称，前一天刚刚结束对英国、美国、加拿大访问的总统尹锡悦已经听取了关于这次发射的简报。

另据韩联社9月24日报道，韩国军方估计朝鲜近期还准备试射潜射弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



日本抗议朝鲜威胁和平

日本防卫大臣滨田靖一对外界表示，日方估算朝鲜此次试射导弹的飞行高度约为50公里，且飞行轨迹不规则。滨田靖一强调，导弹落区在日本专属经济区外，没有接到海运以及航空交通受干扰的报告。

分析人士指出，朝鲜近年来测试的许多短程导弹都为了逃避导弹防御系统，在飞行过程中进行机动，在"压低"的弹道上飞行。

滨田靖一强调，如果将巡航导弹的发射也计算在内，这已经是朝鲜今年内第19次试射导弹，密集程度"前所未有"。日本防卫大臣认为，朝鲜的行为"构成了对我们国家、地区和国际社会和平与安全的威胁"，"在乌克兰遭受入侵时，如此行径是不可原谅的。"目前，日本已经通过朝鲜驻北京大使馆向平壤方面表示抗议。

美国航母里根号将在9月26日参加韩美联合军演

美国重申防卫日韩承诺

美军印太司令部也发表声明称，正在与盟国密切磋商此事，并重申了华盛顿对韩国、日本的防卫承诺。"虽然我们已经评估了这一事件不会对美国人员或领土、或对我们的盟友构成直接威胁，但这次导弹发射突出了朝鲜非法的大规模毁灭性武器和弹道导弹计划的破坏稳定之影响。"

朝鲜选择此时试射导弹，可能具有一定的针对性。美国副总统哈里斯将在近日访问韩国，美国航母里根号也将在9月26日参加联合军演。平壤方面始终认为，美韩多年来的联合军演表明其实行敌视朝鲜的政策，而联合国方面针对朝鲜核武器、弹道导弹计划的制裁则是"对自卫权以及太空探索主权的侵犯"。

中国以及俄罗斯方面也时常批评美韩联合军演，呼吁半岛各方避免采取加剧地区局势紧张的措施，并呼吁放宽对朝鲜的国际制裁力度。北京方面暂时没有对朝鲜此次试射进行表态。

(路透社等)

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