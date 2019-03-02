 美韩停止春季大规模联合军演 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.03.2019

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时政风云

美韩停止春季大规模联合军演

在河内结束的特金会正在显示出一些成效。美国和韩国宣布停止春季大型联合军演。朝鲜方面对这一系列军演一直表示不满。

Südkorea, Pohang: Marines aus Südkorea (rechts) und die USA richten ihre Waffen in der Nähe von Amphibien-Angriffsfahrzeugen aus (picture-alliance/AP/L. Jin-man)

（德国之声中文网）美国国防部宣布，从今年起停止举行代号为"关键决断"(Key Resolve)和"鹞鹰"(Foal Eagle)的韩美大型联合军演。在做出这一宣布前，美国代理防长帕特里克·沙纳汉和韩国防长郑景斗通过电话。而这一决定做出前，美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩刚刚在越南河内举行过会晤。

韩国国防部方面表示，停止韩美春季联合军演是推动朝鲜半岛完全无核化的又一外交努力。但是韩美两军仍保持紧密合作并对面对安全风险时刻保持备战状态。

被朝鲜视为威胁性举动

USS Stethem (Reuters/US Navy/K.A. Hatcher)

鹞鹰军演（2017年）

据报道，自1953年朝鲜半岛停战以来，美韩两国每年都会举行大规模联合军演。包括春季的"关键决断"和"鹞鹰"以及夏秋季的"乙支自由卫士"联合军演。春季例行的"鹞鹰"军演是出动兵力和武器装备的战场机动演习。平壤方面对美韩军演一向表示不满并提出强烈抗议。朝鲜认为美韩联合军演是美国为进攻朝鲜做准备。

周四在越南河内结束的第二次特金会没有发表联合声明，这令外界感到惊讶。美朝双方在朝鲜弃核这一核心问题上没能进一步达成共识。朝鲜外相李容浩否定了美国总统特朗普称朝方要求全面解除制裁的说法。

洪沙/雨涵 （德新社、法新社）

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