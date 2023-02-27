 美韓聯合軍演13日展開 朝鮮批有意宣戰 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.03.2023

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美韓聯合軍演13日展開 朝鮮批有意宣戰

美韓13日將展開為期至少10天的聯合軍演，被此舉激怒的朝鮮12日凌晨再試射了2枚導彈，並批美國趁軍演之際，在國際上以「人權牌」打壓朝鮮，用心險惡。

朝鮮12日凌晨再次試射導彈以反制美韓聯合軍演

朝鮮12日凌晨再次試射導彈以反制美韓聯合軍演

（德國之聲中文網）面對朝鮮日益增長的威脅，韓國和美國週一（3月13日）為加強防務合作，展開了5年來最大規模的聯合軍事演習。平壤警告或將此類演習視為「宣戰」，並繼近日的一系列違禁武器試驗後，於週日（12日）再次試射導彈。

美國與韓國即日起舉行為期至少10天的「自由之盾（Freedom Shield）」軍演，並表示此次聯合演習的關注重點，在於朝鮮威脅加劇所導致的「持續性安全情況變動」。本月稍早、在「自由之盾」軍演啟動之前，首爾軍方亦曾罕見地透露，其正與華盛頓特種部隊舉行「柚木刀」軍演，將模擬打擊朝鮮的關鍵設施。

一系列的演習顯然激怒了將此視為入侵預演的朝鮮。

朝鮮官媒「朝鮮中央通訊社」13日報導，朝鮮的一艘潛艇於12日凌晨，從其東海岸附近海域發射了2枚「戰略巡航導彈」。

朝中社在報導中寫道，此次導彈試射的目的在於確認其武器系統是否可靠，並衡量朝鮮潛艇部隊作為其「核遏制力」要素之一的「水對地攻擊作戰態勢」。

朝中社表示，此次導彈試射成功，展示了其「以壓倒性的強大實力」反制「美帝國主義」與「南朝鮮傀儡逆賊集團」的不變立場。早前，朝鮮亦曾多次表示其核武器和導彈計劃，均是為了自衛而準備。

朝鮮12日凌晨自其潛艇試射2枚導彈

朝鮮12日凌晨自其潛艇試射2枚導彈

韓國軍方13日稍早表示，12日曾偵測到朝鮮一艘在其東部港都新浦附近海域的潛艇發射了導彈。韓國參謀長聯席會議表示，韓美兩國情報部門正在分析此次行動的細節。

據新加坡媒體「亞洲新聞台（CNA）」報導，首爾梨花大學教授伊斯利（Leif-Eric Easley）對此評論：「平壤有正在開發的軍事能力，它無論如何都想測試，並喜歡以華盛頓和首爾的合作為藉口。」

朝鮮外交部：美以「人權牌」打壓

據朝中社13日的另一篇報導，美國與韓國共同進行「大規模戰爭演習」之際，同時驅使其「僕從勢力」，於聯合國安理會強行召開非正式會議，「討論莫須有的朝鮮『人權問題』」，朝鮮外務省對此發表聲明表示強烈譴責與反對。

據報導，朝鮮外務省抨擊，每當美國不能以核問題「搞垮」朝鮮時，就會藉卑鄙的「人權牌」施以打壓，人權已成美國干涉朝鮮內政的工具，並表示「人權乃是國權，為了維護國權，使用一切可用的手段是主權國家的合法權利」，將對美韓的聯合演習與美國的人權打壓「採取超強力反制措施」。

（綜合報導）

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