（德国之声中文网）在华盛顿举行的为期3天的美非峰会前夕，拜登总统周一（12月12日）即宣布，美国在今后3年内向非洲国家投入550亿美元资金，用于当地的民主选举、改善医疗以及能源设施建设。周三，拜登继续表示，"美国承担义务支持非洲国家在各个领域的发展"。

他还强调"这仅仅是个开始"。在贸易与投资领域将注入超过150亿美元。第一夫人办公室也出资3亿美元用于防治癌症以及对该课题的研究。拜登表示，"我们可以共同努力的地方还很多，我们将共同努力。"

此外，拜登支持G20集团纳入非洲联盟的设想，并表示，将设立一个专门代表全权负责落实本次峰会做出的决定。

讲话结束后，拜登还同摩洛哥总理阿赫努什（Aziz Akhannouch）一同观看了世界杯半决赛该国对法国的比赛。结果法国获胜，摩洛哥代表非洲打入决赛、书写历史的梦想未能实现。周三晚间，拜登总统夫妇在白宫宴请非洲国家领导人及其夫人。

白宫强调，本周的美非峰会不是要遏止中国在当地的影响力，而是一次倾听非洲国家的聚会，不过，美联社评论写道，拜登外交政策的核心清晰地显示，美国希望能够证明民主制可以胜过威权制。

美国在非洲的投资远低于中国，根据卡内基国际和平基金会今年的一份报告，美国公司在非洲大陆的存在不仅低于中国的同行，在某些地方，还低于土耳其和印度等国家。但非洲越来越成为大国竞争之地，今年早些时候，欧盟也宣布向非洲投资1500亿欧元，占欧盟"全球门户投资资计划"（Global Gateway）的一半。

本次峰会是新冠疫情爆发以后华盛顿举行的最大规模的会议。49个非洲国家领导人受到邀请并与会。但是，拜登邀请的非洲国家领导人也包括有人权纪录污点以及破坏民主规则的国家领袖，比如赤道几内亚、津巴布韦以及突尼斯等国。

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不是抗衡中国，但是

非洲国家常抱怨受到大国忽视，但非洲大陆人口增长迅速、资源丰富，是联合国内一股不容忽视的力量，因此，非洲一直以来也是大国争夺的战场。美国认为中国是其最主要的经济与军事对手，在其外交重心移向中国后，非洲具有的地缘战略意义有增无减。

拜登在讲话中没有提及中国，白宫更是拒绝"峰会是抗衡中国在非洲影响力"这一说法。

白宫安全委员会发言人科比（John Kirby ）表示，"美国政府不会将枪架在非洲人的脑袋上，迫使其在美中之间做出选择"，但他紧接着又说，"把事实称为事实，并揭示对我们的非洲伙伴而言，中国越来越明显的对非洲大陆的恶性影响，这并不矛盾。"

中国外交部发言人汪文斌周三（12月14日）在例行记者会上表示，"美方应当尊重非洲人民意愿，拿出实实在在的行动帮助非洲发展，而不是在抹黑攻击别国上面大做文章。" 他说，"支持非洲发展是国际社会的共同责任。我们一贯乐见非洲合作伙伴多元化，欢迎包括美国在内的国际社会加大对非关注和投入，同非方开展真正平等互利的合作。"

但他接着还说道，"非洲不是大国博弈的竞技场，更不是哪个国家或某些人肆意施压的对象"。

中国已于2009年取代美国成为非洲最大的贸易伙伴，2021年中非贸易额达到2540亿美元，是美非贸易的4倍。与此同时，中国也是非洲投资最大的来源国之一。就沟通机构而言，中非合作论坛自2000年成立以来，定期每3年轮流举行，而上一次美非峰会还是奥巴马时代。

非洲不会选边站

卢旺达总统卡加梅（Paul Kagame）在峰会期间的一次新闻活动会上表示，"我不认为我们在被迫做出选边站的抉择"，他驳斥了非洲国家被迫进行中美选边站的主张。

来自华盛顿智库非洲战略研究中心的南图亚（Paul Nantulya ）前不久撰文指出，大部分非洲国家支持中国在很多问题上奉行的政策，包括一个中国政策以及今年4月宣布开启的"全球安全倡议"（GSI），他相信，北京在中共二十大之后会进一步加大对非洲的支持，尤其是扩大话语权以及人民之间的直接交往。

日本立命馆大学经济学教授马斯瓦那（Jean-Claude Maswana）在一场"中国在非洲"讨论会上承认中非贸易不平衡，但他认为这一现象是非洲国家的结构造成的，为达到贸易平衡的目的，非洲国家自己应担负起责任。

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（综合报道）

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