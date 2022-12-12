美非峰会登场 美国警告中俄正破坏非洲稳定

（德国之声中文网）49名非洲领导人飞抵华盛顿，参加八年来首场由美国举办的美国-非洲领导人峰会。美国总统拜登寻求利用个人外交来赢回影响力。

为期三日的美非峰会周二（12月13日）在华盛顿开幕。美国国防部长奥斯汀在与数名非洲国家总统举行的小组讨论会上警告称，中国通过不断增长的经济影响力，扩大在非洲的足迹。「令人不安的是，他们的行事不总是透明，最终这将产生会破坏稳定的问题。」

奥斯汀还说，俄罗斯持续兜售廉价武器并在整个大陆部署雇佣军，「这也正造成不稳定。」

另一方面，中国外交部发言人汪文斌周二在例行记者会上表示：「我们乐见国际社会各方加大对非洲关注，但坚决反对把非洲当作大国博弈的竞技场，将对非战略作为遏制和攻击他国对非合作的工具。」

此前一天，中国驻美大使秦刚在华盛顿表示，「我们并不在意其他国家怎么说中国在非洲的作用。中方认为，非洲应该成为国际合作的大舞台，而不是大国竞争的角斗场。」

拜登政府过去明确表示，中国和俄罗斯在非洲的活动是对美国的威胁。在8月公布的撒哈拉以南非洲战略中，美国警告，中国已经向非洲的能源、基础设施和其他项目投入了数十亿美元。战略中也声称，北京会在非洲挑战基于规则的国际秩序、推进其自身商业和地缘政治利益、破坏透明度和开放性。

美国总统拜登计划在三年内向非洲拨款550亿美元

携手非洲探索太空

法新社指出，拜登政府一直小心翼翼避免向非洲领导人作出「非我即他」的命题，认为试图扭转中国大规模基础设施之处的趋势将徒劳无功。

拜登计划在三年内向非洲拨款550亿美元。白宫在首批公告中表示，美国在2025财年之前将投资40亿美元，用于培训非洲的卫生工作人员。这是新冠疫情爆发后华盛顿的优先事项。

美非峰会的首日，尼日利亚和卢旺达成为首批签署「阿尔忒弥斯协定」的非洲国家。该协定是由美国国家航空航天局主导，旨在开展前往月球、火星等地的国际合作项目。

随着中国迅速扩大自己的月球探索计划，以及美国与俄罗斯的紧张关系威胁到美俄的太空合作，美国牵头的「阿尔忒弥斯协定」吸纳了欧洲盟国、日本和多个拉丁美洲国家。

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聚焦安全合作

在此次峰会上，安全问题仍然是美国主要关注点，拜登政府不断强调与非洲联盟在安全和外交方面的合作。

拜登预计将在周三演讲中提及美国支持非洲联盟在20国集团中获得正式席位。数月前，拜登曾提出扩大联合国常任理事国，呼吁为非洲、拉丁美洲和加勒比地区国家设常任理事国席位。

非洲联盟主席马哈马特（Moussa Faki Mahamat）对美国的支持表示欢迎。但他也称，人们还是更关注打击中东极端主义的问题。「这种双重标准对非洲和世界和平与民主造成了灾难性后果。」

美国国务卿布林肯出席美非峰会

埃塞俄比亚总统艾哈迈德（Abiy Ahmed）是美国曾经的盟友，但他与华盛顿的关系因两年前爆发的提格雷战争而急转直下。这是战争爆发后他首次造访华盛顿。美国国务卿布林肯与艾哈迈德在华盛顿会议中心会晤，他对埃塞俄比亚政府和提格雷叛军上月在南非签署的协议寄予厚望，并表示「我们迎来了这个国家的历史性时刻」。

美国在峰会期间还宣布向索马里提供4.11亿美元援助。尽管联合国称援助措施已使索马里避免陷入全面饥荒，但一项新评估指出，索马里正面临「灾难性」饥荒。索马里因为连续五年雨季降雨不足面临严重旱情，而该国在经历几十年动荡和青年党叛乱后早已千疮百孔。索马里总统马哈茂德（Hassan Sheikh Mohamud）此前表示：「气候冲击削弱了社会。」

（法新社、美联社）

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