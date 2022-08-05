美限制AI芯片出口中國 料打擊相關技術發展

（德國之聲中文網）美國芯片公司英偉達（NVIDIA）週三（8月31日）表示，已接獲美國官員命令，將停止向中國出口兩款AI芯片，此舉可能削弱中國企業開展圖像識別等先進技術的能力，讓該公司在本季度高損失達4億美元銷售額的業務。

路透社報導，此一消息披露後造成英偉達股價下跌6.6%。該公司表示，這項禁令影響了旗下A100芯片、以及即將推出的H100芯片，這兩款芯片可用於加速AI、資料分析和高效能運算作業。受美國新出口規則影響，英偉達第3季可能失去約4億美元的潛在銷售。並可能迫使其將部分業務遷出中國。

英偉達的競爭對手AMD公司的股價在下跌2%。AMD發言人告訴路透社，它已經收到了新的許可要求，將停止旗下MI250人工智能芯片出口到中國，同時認為其MI100芯片不會受到影響。不過AMD表示，新規則不會對其業務產生重大影響。

美國政府禁止芯片公司英偉達出口高階AI芯片至中國，消息一出公司股價盤後挫6%。

CNBC報導，根據英偉達提交給美國證券交易委員會的一份文件中指出，美國政府於8月26日要求該公司解決旗下產品用於或轉用於中國「軍事最終用途」或「軍事最終用戶」的風險。

這項新制亦適用於俄羅斯，但在俄烏戰爭爆發後，英偉達已撤出俄羅斯市場。

限制中國技術發展

被問及評論時，美國商務部不願透露對於輸往中國人工智能芯片制定哪些標準，但表示正在審查其他有關中國的政策和做法，「防止先進技術落入壞人之手」。

發言人告訴路透社，雖然美國商務部目前無法概述具體的政策變化，但正在採取全面的方法，和必要的行動來掌握最終用途和最終用戶，以保護美國的國家安全和外交政策利益。

路透社報導稱，這項新規定象徵著美國對中國技術能力的打壓大幅升級，而當前台灣的局勢讓人感到緊張，因為英偉達和幾乎所有其他主要芯片公司的芯片都是在台灣製造。

報導指出，圖像識別和自然語言處理在消費者應用中很常見，也可用於軍事領域，如搜索武器或基地的衛星圖像，以及過濾數字通信以收集情報。報導另稱，中國如果沒有英偉達和AMD等公司的美國芯片，相關機構將無法有效地提升其圖像與語音識別技術。

伯恩斯坦研究公司金融分析師拉斯貢（Stacy Rasgon）表示，投資人近年來密切關注英偉達數據中心銷售額，當中約有10%來自中國，但這對該公司銷售整體影響是「可控的」。

（路透社、CNBC）

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