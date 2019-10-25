美陆军通过抖音招募年轻人 引发国安担忧

（德国之声中文网）美国军队使用视频平台软件来做宣传，吸引年轻人入伍，而且这个软件还是中资企业开发的抖音（TikTok），这一举措在美国国会引起了忧虑。

民主党参议员舒默（Chuck Schumer）致信美陆军部长麦卡锡（Ryan McCarthy），就军方使用抖音社交平台来招募青年所构成的潜在国家安全风险提出质询。

舒默表示，国际安全专家已经就抖音在收集和处理用户数据方面的做法提出顾虑，这些数据包括个人信息、使用地点等其它内容。而且他还指出，中国的法律要求企业必须和政府以及情报部门合作。

"我认可军方应该调整招募手段，以吸引年轻美国人来应征入伍，但是我敦促你们在选择使用某些平台之前，先对中资科技企业所带来的潜在国家安全风险进行评估"，舒默在信函中写道。

舒默提出这番言论的背景是抖音在美国越来越受欢迎，有数以百万计的美国青少年使用该平台。据一位官员透露，负责审核外商收购美国企业的美国外资审议委员会已经对抖音平台的所有者"字节跳动"公司对美国应用软件Musical.ly的收购启动了国家安全审查。

美联社称，该委员会拒绝就具体案例表态，但是一名熟悉上述收购案的官员表示，相关的初步会谈已经在进行之中。由于涉及内部会议内容，该官员要求保持匿名。

周二，美国陆军部长麦卡锡的发言人哈里斯（Audricia Harris）表示，军方已经知晓有关抖音引起的顾虑。她说："这类安全担忧并非某一个社交媒体平台所独有，但是我们会采取严密的安全措施，尽一切努力去保护敏感信息和个人数据的安全。”

抖音方面表示，其收集的信息无需按照中国法律上交，而且也不会在"与中国相关的敏感议题"基础上对用户分享内容进行删除。

由于面临招募新兵的困难，美国陆军在过去几年里开始转向网络平台，表示相比面对面的接触来说，现在的年轻人更偏好网络上的交流。因此，陆军派出多个招募团队进入几个最受欢迎的电子游戏平台，包括"终极斗士"（Ultimate Fighter）、"疯狂橄榄球"（Madden Football）以及"堡垒之夜 大逃杀"（Fortnite: Battle Royale）等。这些招募人员被允许使用这些网络游戏软件，以和年轻人"打成一片"。

这一做法也引起了针对国防部工作人员的更广泛担忧。五角大楼发言人奥兰德（Uriah Orland）表示，国防部对于个别社交媒体平台的使用没有提供指导性规则，但是会提出更宽泛一些的建议。"社交媒体所带来的威胁并非仅限于抖音，尽管针对抖音的担忧可能更多一些，但是国防部工作人员在任何公开平台或者社交媒体上发表内容的时候，都必须小心谨慎。"

参议员舒默也要求美国情报机构对抖音以及其它在美国上架的中资所有的内容分享平台进行国家安全风险评估。

在写给陆军部长麦卡锡的信函中，舒默还提出疑问，陆军方面是否就抖音和其它中资所有的社交平台向情报机构进行过咨询，以及未来是否有计划去做这件事。

雨涵/李鱼（美联社）