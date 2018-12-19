美防长马蒂斯辞职 叮嘱提防中俄

(德国之声中文网) 美国防长马蒂斯 (James Mattis)因为跟特朗普意见不合，週四突然宣布辞职。但是特朗普却把他的主动辞职称为「退休」。

在此前一天，美国总统特朗普週三才刚宣布从叙利亚撤军。知情人士指，马蒂斯不同意这个决定。週四，又有官员透露特朗普正在考虑从阿富汗撤兵。

週四下午，马蒂斯在椭圆形办公室与特朗普对谈，提出辞职的请求。他辞职的原因，在他的辞职信中可见端倪: 「因为你有权找一个在这个议题以及其他众多议题上，跟你想法更相近的国防部长，所以我相信我的离开是正确的。」

马蒂斯的辞职信

他的辞职信中表达了他不认同孤立主义。他说，相信美国需要与其他国家维持良好关系，并且尊重盟友。特朗普上任以来，已经退出许多国际组织，包括联合国人权理事会、跨太平洋自由贸易协定等。

在这封信中，马蒂斯认为美国必须坚定明确地对待与美国战略意义日益矛盾的国家，他点名俄罗斯和中国，指出这两个国家想要以威权模式重塑世界，这将以损害美国及其盟友利益为代价：“因此我们必须启动美国权力的所有工具去支持共同防御。”

虽然马蒂斯与特朗普分手的决定并非单纯的高龄退休，但是特朗普在推文中却用「退休」一词替代掉马蒂斯「辞职」的本意。他在推文中宣布马蒂斯将于明年二月「退休」，并感谢他两年的付出。

阿富汗撤军计划

阿富汗陷入混乱已经长达17年。美国政府在当地派驻了约14000名军人。匿名官员指出，美国政府正在考虑从中召回数千人。这个消息一旦成真，可能不利于先前美国在该地区为促进和平所作的努力。

本周稍早，美国国务院特使哈利扎德 (Zalmay Khalilzad)和塔利班代表在阿布达比举行谈判，很可能会迈向停战。沙特阿拉伯以及阿联酋的代表也有与会。虽然沙特驻华府大使说谈判十分成功，也很有可能会在明年有正面的结果，但是熟悉内情的前任美国务院官员表示，塔利班代表拒绝了哈利扎德提出的停火协议，要求将谈判聚焦在美国撤军。该官员说，美国政府放出撤军的消息可能是为了要展现给阿富汗看的姿态，实际上会怎么操作还有待观察。

罗法/文木/夏立民 (路透社、美联社)