美防长马蒂斯辞职以明志

(德国之声中文网) 美国防长马蒂斯 (James Mattis)因为跟特朗普意见不合，週四突然宣布辞职。但是特朗普却把他的主动辞职称为「退休」。

在此前一天，美国总统特朗普週三才刚宣布从叙利亚撤军。知情人士指，马蒂斯不同意这个决定。週四，又有官员透露特朗普正在考虑从阿富汗撤兵。

週四下午，马蒂斯在椭圆形办公室与特朗普对谈，提出辞职的请求。他辞职的原因，在他的辞职信中可见端倪: 「因为你有权找一个在这个议题以及其他众多议题上，跟你想法更相近的国防部长，所以我相信我的离开是正确的。」

他的辞职信中表达了他不认同孤立主义。他说，相信美国需要与其他国家维持良好关系，并且尊重盟友。特朗普上任以来，已经退出许多国际组织，包括联合国人权理事会、跨太平洋自由贸易协定等。

虽然马蒂斯与特朗普分手的决定并非单纯的高龄退休，但是特朗普在推文中却用「退休」一词替代掉马蒂斯「辞职」的本意。他在推文中宣布马蒂斯将于明年二月「退休」，并感谢他两年的付出。

阿富汗撤军计划

阿富汗陷入混乱已经长达17年。美国政府在当地派驻了约14000名军人。匿名官员指出，美国政府正在考虑从中召回数千人。这个消息一旦成真，可能不利于先前美国在该地区为促进和平所作的努力。

本週稍早，美国国务院特使哈利扎德 (Zalmay Khalilzad)和塔利班代表在阿布达比举行谈判，很可能会迈向停战。沙特阿拉伯以及阿联酋的代表也有与会。虽然沙特驻华府大使说谈判十分成功，也很有可能会在明年有正面的结果，但是熟悉内情的前任美国务院官员表示，塔利班代表拒绝了哈利扎德提出的停火协议，要求将谈判聚焦在美国撤军。该官员说，美国政府放出撤军的消息可能是为了要展现给阿富汗看的姿态，实际上会怎么操作还有待观察。

罗法/夏立民 (路透社、美联社)