美防长香格里拉对话上炮轰北京

本周六，美国防长奥斯汀在香格里拉安全对话会上发言时抨击中国在台湾附近进行“挑衅性的、破坏稳定的”军事活动。就在一天前，中国防长魏凤和发出警告，若有人把台湾分裂出去，中国军队必将“不惜一战”。
（德国之声中文网）中美关系紧张之际，奥斯汀在新加坡香格里拉安全对话会议上的讲话受到关注。周六讲话时，奥斯汀提及了北京对台湾“逐渐增长的胁迫”。他说：“我们看到台湾周围的挑衅、破坏性军事行动不断增加……包括近几个月（中国军用）飞机在台湾附近创下新高的飞行次数，几乎每天都有。”他补充说“我们明确反对任何单方面改变现状的行为”。
与此同时，他也强调了与中国军方高层全面开放沟通管道，以此避免误判的重要性：“这是非常非常重要的对话。”中国国防部长将在周日峰会的最后一天发表讲话。
中国军机今年多次闯入台湾防空识别区（ADIZ）。就在奥斯汀发表讲话的前一天，中国国防部长魏凤和与奥斯汀举行了会面。搜狐新闻报道，中国国防部发言人吴谦在双方会谈后的吹风会上表示，中方向美国发出了警告：“如果有人胆敢把台湾分裂出去，中国军队必将不惜一战，不惜代价、坚决粉碎任何‘台独’分裂图谋，坚决维护国家主权和领土完整。”
在中国表示“不惜一战”后，台湾外交部做出回应表不会屈服于武力威胁。三立新闻援引台湾外交部发言人欧江安表示，台湾是主权独立国家，台湾人不会屈服于中国的武力威胁。
今年早些时候，华盛顿表示中国似乎准备帮助俄罗斯对抗乌克兰。但自那以来，美国官员表示，尽管他们仍然对中国长期以来对俄罗斯的支持保持警惕，但之前担心的军事和经济支持，至少目前上来看，并没有成为实现。
新加坡国防部长黄永宏透露，周六的一场闭门会议上对中俄关系进行了讨论，多名代表呼吁北京对俄罗斯采取更多措施。
（法新社，路透社等）
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