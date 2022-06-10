 美防长香格里拉对话上炮轰北京 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.06.2022

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时政风云

美防长香格里拉对话上炮轰北京

本周六，美国防长奥斯汀在香格里拉安全对话会上发言时抨击中国在台湾附近进行“挑衅性的、破坏稳定的”军事活动。就在一天前，中国防长魏凤和发出警告，若有人把台湾分裂出去，中国军队必将“不惜一战”。

Singapur I Lloyd Austin - Shangri-La Dialogue

奥斯汀讲话时也强调了与中国军方高层全面开放沟通渠道的重要性

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拜登在访日期间对北京发出的美国会军事介入保护台湾的警告，现在还余音未了。虽然拜登本人和国务卿布林肯在对华政策演讲中都否认美国改变了一中政策，但从舆论反响看，多数观察家认为拜登这回不是失言，尽管他们对拜登改变美国的“战略模糊”是否有利有不同看法。

目前正在美国访问的台湾国民党主席朱立伦表示，九二共识是“没有共识的共识”，是“创造性模糊”。他还表示，不要给国民党贴上亲中标签，国民党是亲美政党。大陆《环球时报》前总编胡锡进在微博上评论认为，国民党如果放弃一个中国，“在岛内也将被泡沫化”。

（德国之声中文网）中美关系紧张之际，奥斯汀在新加坡香格里拉安全对话会议上的讲话受到关注。周六讲话时，奥斯汀提及了北京对台湾“逐渐增长的胁迫”。他说：“我们看到台湾周围的挑衅、破坏性军事行动不断增加……包括近几个月（中国军用）飞机在台湾附近创下新高的飞行次数，几乎每天都有。”他补充说“我们明确反对任何单方面改变现状的行为”。

与此同时，他也强调了与中国军方高层全面开放沟通管道，以此避免误判的重要性：“这是非常非常重要的对话。”中国国防部长将在周日峰会的最后一天发表讲话。

中国军机今年多次闯入台湾防空识别区（ADIZ）。就在奥斯汀发表讲话的前一天，中国国防部长魏凤和与奥斯汀举行了会面。搜狐新闻报道，中国国防部发言人吴谦在双方会谈后的吹风会上表示，中方向美国发出了警告：“如果有人胆敢把台湾分裂出去，中国军队必将不惜一战，不惜代价、坚决粉碎任何‘台独’分裂图谋，坚决维护国家主权和领土完整。”

Treffen chinesische und US-Verteidigungsminister Singapur

参加香格里拉安全对话会议的中国防长魏凤和

在中国表示“不惜一战”后，台湾外交部做出回应表不会屈服于武力威胁。三立新闻援引台湾外交部发言人欧江安表示，台湾是主权独立国家，台湾人不会屈服于中国的武力威胁。

闭门讨论中俄关系

今年早些时候，华盛顿表示中国似乎准备帮助俄罗斯对抗乌克兰。但自那以来，美国官员表示，尽管他们仍然对中国长期以来对俄罗斯的支持保持警惕，但之前担心的军事和经济支持，至少目前上来看，并没有成为实现。

新加坡国防部长黄永宏透露，周六的一场闭门会议上对中俄关系进行了讨论，多名代表呼吁北京对俄罗斯采取更多措施。

观看视频 08:58

「不设限」的中俄友谊 红线在哪里？

 


（法新社，路透社等）

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