美防长香格里拉对话上炮轰北京

（德国之声中文网）中美关系紧张之际，奥斯汀在新加坡香格里拉安全对话会议上的讲话受到关注。周六讲话时，奥斯汀提及了北京对台湾“逐渐增长的胁迫”。他说：“我们看到台湾周围的挑衅、破坏性军事行动不断增加……包括近几个月（中国军用）飞机在台湾附近创下新高的飞行次数，几乎每天都有。”他补充说“我们明确反对任何单方面改变现状的行为”。

与此同时，他也强调了与中国军方高层全面开放沟通管道，以此避免误判的重要性：“这是非常非常重要的对话。”中国国防部长将在周日峰会的最后一天发表讲话。

中国军机今年多次闯入台湾防空识别区（ADIZ）。就在奥斯汀发表讲话的前一天，中国国防部长魏凤和与奥斯汀举行了会面。搜狐新闻报道，中国国防部发言人吴谦在双方会谈后的吹风会上表示，中方向美国发出了警告：“如果有人胆敢把台湾分裂出去，中国军队必将不惜一战，不惜代价、坚决粉碎任何‘台独’分裂图谋，坚决维护国家主权和领土完整。”

参加香格里拉安全对话会议的中国防长魏凤和

在中国表示“不惜一战”后，台湾外交部做出回应表不会屈服于武力威胁。三立新闻援引台湾外交部发言人欧江安表示，台湾是主权独立国家，台湾人不会屈服于中国的武力威胁。

闭门讨论中俄关系

今年早些时候，华盛顿表示中国似乎准备帮助俄罗斯对抗乌克兰。但自那以来，美国官员表示，尽管他们仍然对中国长期以来对俄罗斯的支持保持警惕，但之前担心的军事和经济支持，至少目前上来看，并没有成为实现。

新加坡国防部长黄永宏透露，周六的一场闭门会议上对中俄关系进行了讨论，多名代表呼吁北京对俄罗斯采取更多措施。

观看视频 08:58 「不设限」的中俄友谊 红线在哪里？



（法新社，路透社等）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

