美防长访问越南 北京批美挑拨离间

(德国之声中文网) 美国国防部长奥斯汀29日在见了越南国防部长潘文江，双方同意深化在安全和新冠疫情复苏方面的合作。此前华盛顿曾誓言要支持陷入与中国领土纷争的东南亚国家。

越南国防部称，在河内，奥斯汀和潘文江讨论了针对解决1975年结束的越战遗留问题方面的合作，包括继续寻找美国失踪人员丶清除地雷和消除美军在越战期间使用的强力落叶剂二恶英(dioxin)橙剂的污染问题。

他们还讨论了自然灾害救援和新冠援助方面的非传统安全合作。奥斯汀初访之际，越南正处于新冠病例激增的状态，河内和全国一半的地区处于封锁状态。此前，美国已捐赠了500万剂莫德纳疫苗给越南，这是拜登承诺向全球低收入国家提供的8000万剂疫苗中的一部分。

奥斯汀29日从新加坡抵达越南。他周二也在新加坡发表演讲说，表示自己致力于跟中国建立有建设性的丶稳定的关系，包括加强与人民解放军的危机沟通。

他重申，北京对南海的主张「没有国际法依据」，并「践踏了该地区各国的主权」。他说，美国支持该地区沿海国家维护其在国际法下的权利，并致力于履行其与日本和菲律宾的国防条约义务。

越南和菲律宾是中国在南中国海领土争端中竞争最激烈的对手之一，中国政府无视邻国的抗议，在那里建造了几个配有简易机场和军事设施的岛屿。

越南此前曾指责中国在其南部海岸阻挠其天然气勘探活动，而菲律宾则经常抗议中国渔船和海岸警卫队船只在其专属经济区的活动。马来西亚和印度尼西亚也对中国在南海部分地区的活动提出了抱怨，但中国政府几乎完全宣称拥有这些地区。

中国：奥斯汀挑拨中国同邻国间的关系

在奥斯汀抵达越南的同日，中国驻新加坡大使馆针对他周二在新加坡发表的演说发布声明，批评奥斯汀一方面「利用台湾丶新疆问题干涉中国内政」，另一方面又渲染中国威胁，挑拨中国同邻国间的关系。

中国驻新加坡大使馆发言人透过声明表示：「这些言论颠倒黑白丶无中生有，目的还是为美国的地缘政治战略服务。奥斯汀先生声称要用『美国的一个中国政策』处理台湾问题，这既具有欺骗性，也十分狂妄傲慢。奥斯汀先生指责中方对新疆维吾尔族穆斯林犯下种族灭绝和反人类罪行，这完全是出于政治目的对中国蓄意抹黑。」

针对奥斯汀发表与中国在南海行为相关的言论，中国大使馆说奥斯汀的表态是为了挑拨中国同邻国间的关系。大使馆发言人批评：「中国与东盟国家正积极推进『南海行为准则』磋商。恰恰是美国的插手和干涉，使很多地区问题生变生乱。中国和地区国家有足够的能力与智慧通过友好协商妥处矛盾分歧，我们不需要美国的指手画脚。」

(美联社丶德新社)

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