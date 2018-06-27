美防长访京三日 重点“交谈”南海台湾与朝鲜

（德国之声中文网）马蒂斯是2014年以来到访北京的首位美国防长，曾任海军陆战队上将的他对中国在南海的秀肌肉行为多次提出明确的批评。正是马蒂斯撤回了邀请中国参与2018年环太平洋军事演习，让北京恼怒。该演习计划就在他访华期间拉开帷幕。

目前，美中关系正随着贸易争端而变得十分紧张。华盛顿近来动作频繁的台湾政策，更增添北京的不信任态度。

"我去那里是为了交谈"，马蒂斯说。

在北京下飞机后，马蒂斯对记者的表述十分审慎，他说，会见中国军方高层是为寻求战略层面的"开诚布公的对话"。 他说，他的见解还没有"固化"。

中国欢迎这种态度，《环球时报》对此写道，"双方都应学做好的倾听者。"

"马蒂斯的到访显示特朗普政府仍然希望同中国军方保持对话。"《环球》的文章很快列出一串美中关系里的消极因素，包括美国的国防战略给中国贴上"战略竞争者"的标签。文章写道，中国不打算也没有野心挑战美国全球影响力。相反，中国对华盛顿的围堵政策深感忧虑。

美中关系问题上，台湾是中国的核心忧虑。在马蒂斯抵达北京前，有中国官媒报道，中国海军一个编队在靠近台湾的水域完成了超过一星期的军事演习；离台湾不远处，中国空军也经常举行军演。

中国外交部一名发言人表示，虽然目前的中美关系中存在困难，但军事关系一直扮演了重要角色， "我们相信，只要两国有相互见面的愿望，就没有解决不了的麻烦。"

上周，朝鲜领导人金正恩访问了北京。因此，对马蒂斯而言，了解中国对朝鲜问题的看法很重要。

据朝鲜媒体报道，金正恩同习近平就特金会后的半岛去核化达成了共识。马蒂斯说，"中国也希望朝鲜半岛无核化。这是他们的政策。"他指出了这个含有美中某种共同利益的提议。

许多分析家都认为，中国制裁朝鲜的愿望和压力都在降低。

美国一名军界高层在马蒂斯出访前对记者说，美国知道在朝中边界仍然存在加大制裁朝鲜力度的空间，但他补充说，美国希望北京信守其相关承诺。

李鱼／凝炼（路透社）