美防长表抗中意志 中国批军机「挑衅」

(德国之声中文网) 8月25日，中国国防部称美国U-2侦察机「擅自闯入」中国人民解放军北部战区实弹演习禁飞区活动。国防部新闻发言人吴谦指，该行动「严重干扰中方正常演训活动，严重违反中美海空安全行为准则及相关国际惯例，极易引发误解误判甚至造成海空意外事件，是赤裸裸的挑衅行动」。他称中方对此坚决反对，已对美方提出严正交涉。

中国国防部新闻局的官方微博并未说明侦察机的位置或其他细节。日前，中国军方宣布在山东青岛至连云港海域、渤海海域实施实弹射击演习，为8月22至26日，以及8月24日至9月30日。

美国防长称五角大楼做好准备

中美关系近日恶化，在贸易、军事、政治方面存在分歧。美国海军定期在台湾以及南海海域航行，挑战中国对该区域声明的主权。

美国防长埃斯珀8月24日在《华尔街日报》发表评论，标题为「五角大楼已经为中国做好准备」，文章明指美国把中国当做戰略对手。

文章开头指出，解放军以党建军的体制，凸显出中共以军队作为实践其目标的核心。这促使美国以中国作为主要目标，实施军事现代化。

他也在文章中表示自己本周将访问夏威夷、帕劳和关岛，向伙伴重申美国致力于维护开放自由的印太区域的决心。

埃斯珀写道: 「中共强调教化、现代化和加强对解放军的控制，这表明中国领导人如何将军队视为实现其目标的核心。其中最显著的是，中共以破坏公认规则的方式重塑国际秩序，同时使专制主义正常化，为中共威胁其他国家、侵犯主权创造条件。」

在文章末尾，埃斯珀也强调美国支持自由与开放的全球秩序，也相信共享相同价值与秩序，才能让所有国家共享繁荣。他呼吁所有国家重新检视自己与中国的关系，确保没有协助共产党推进恶意计划，从而对国际整体造成损害。

三大举措抵制中共

埃斯珀详尽列出美国国防部的三大措施，说明美国的国防政策将如何抵御中国扩张:

1.美国将全面强化美国陆海空三方面的军事实力，包括投资超音速武器、5G通信、人工智能等。

2.美国将继续加强与盟国的伙伴关系，不论是美国上个月与澳洲会面时，签署声明承诺在未来十年加强在印太地区的合作，或是七月时美国和日本、澳洲共同举行防务会议，都是依循这个方向。

3.美国将继续在全球范围加强盟友的军事实力。例如透过海上安全倡议(Maritime Security Initiative)等项目，为印太地区的合作伙伴提供3亿9400万美金加强海军。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 接近完工 2016年6月28日拍摄的卫星图像显示，中国在存在主权争议的永暑礁（Fiery Cross Riff）修建的一条3000米长的飞机跑道修建已经进入尾声。理论上，该跑道足以满足空客A380机型的起降。与7个月之前的卫星图像比较，中国在南中国海人工岛屿的建造速度惊人。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 岛上设施 这张卫星图片是2015年11月拍摄的，人们可以看到岛上正在进行建造工程。据悉，岛屿上已经设有一个直升机停机坪，一个300米长的码头，还有面积大到足以停靠军队油轮的海港。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 赤瓜礁 中国在争议海域填的首个海造地工程之一就是在赤瓜礁（South Johnson Reef）进行的。赤瓜礁由中国实际控制。这张最近拍摄的图片可以看到，岛上北端一座雷达塔的修建接近完工。华盛顿战略与国际研究中心下属机构亚洲海事透明倡议（AMTI）表示，岛屿中心位置可能修建了一座大型的多层军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 军事基地？ 从2016年年初，在斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称为南沙群岛)之内的美济礁（Mischief Reef）附近，中国也开始大兴土木。专家推测，美济礁未来可能会成为中方的海军军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 飞速建设 南熏礁（Gaven-Riff）的人工岛工程始于2014年，施工速度很快，已经填海造出11.4万平方米土地。对比2014年3月的左图和2014年8月的右图，一座人工新岛赫然成形。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 防空塔 根据亚洲海事透明倡议，自2003年起，中国就在南熏礁部署了军力。专家们表示，岛上主广场上似乎建立一个防空塔。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 如何造岛 扩张岛礁的基本流程是从海底疏浚砂石，倒在浅滩上，砂会聚集至高水位线以上，之前岸床或者岛礁的位置就被隐藏起来。然后用推土机等工具将砂子弄平。建造完想要的土地面积后，岛屿周边工人要建立壁垒，防止侵蚀和风暴潮。之后就开始建造各种设施。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 “沙土长城” 中国对南中国海上约90%的区域提出领土要求，而菲律宾、越南、马来西亚、文莱等国也对这块资源丰富的水域提出主权要求。南中国海是重要的世界贸易航运通道，每年都有价值约5万亿美元的货物经由该海域运往全球各地。中国的填海造地被美国军方称为“沙土长城”工程，美国对建造人工岛屿的意图表示严重关切。北京认为，其对南中国海拥有“历史性权利”。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 美国的担忧 华盛顿担心，中国在南中国海地区军事层面的努力会削弱美国在太平洋地区的海军和经济力量。美国考虑派遣美国军机和军舰进入南中国海新造岛礁12海里内海域。华盛顿一再向北京和其他在争议海域进行填海的国家结束工程，但北京对此表示拒绝。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 生态影响 菲律宾政府表示，中国的人工造岛活动对南中国海的“生物多样性和生态平衡造成不可逆转的广泛破坏”。并且，珊瑚礁系统因此遭到破坏，导致周边沿海国家每年蒙受1亿美元的经济损失。 作者: Gabriel Domínguez



张慈(综合报导)

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