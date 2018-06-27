美防长﹕美日韩同盟不变 不撤驻军

(德国之声中文网) 美国国防部长马蒂斯亚洲之行29号来到最后一站日本，他表示美国与区域盟友维持坚强的防卫合作立场不变。

马蒂斯说：「我们正在与朝鲜进行前所未有的谈判，但在这个不断有新发展的时刻，日本和美国之间的长期联盟关係稳定不变。」

美国总统特朗普日前决定暂停「昂贵」的美韩联合军事演习，这让韩日国防单位都感到吃惊，相关军事演习被视为对朝鲜威胁的威慑。

马蒂斯为特朗普辩护，说「停止战争游戏」这种说法有助于外交谈判。

特朗普6月12日与朝鲜领导人金正恩在新加坡举行首脑会议。会议结论却未能解除东京当局的忧虑，朝鲜导弹计画直接威胁日本国土。

马蒂斯重申美国终结朝鲜核弹和导弹计划的目标。他表示美日同盟「坚定不移」，美朝谈判没有削弱双边关係。

被朝鲜绑架日本人问题

为了表示美国对日本的重视，马蒂斯会见日本防卫大臣小野寺五典（Itsunori Onodera) 时，多次提到被朝鲜绑架的日本人，甚至注意到小野寺五典所佩戴的的主题胸章。

「我注意到你佩戴的蓝色翻领别针，我们和你们有一样的想法。」马蒂斯在谈话时强调，被绑架日本人的问题「一直在我们的考量中」。

日本不断向美国强调，希望在与朝鲜的会谈中，将被绑架者的问题放在优先地位。特朗普也承诺在新加坡提出此事。

美国大使哈格蒂 (William Hagerty) 4月在东京住所接待了被绑架者的家属，并戴上象徵这个议题的胸章。

日本可能会寻求与朝鲜直接会谈，讨论在70和80年代期间被绑架的日本人，以及如何让他们返国的问题。直到这个问题解决，两国建立正常外交关係后，日本才会向平壤提供经济援助。

美军驻韩日不变

周四 (28/6) 在首尔停留期间，也做出美国与韩国同盟关係不断的保证。他向韩国政府强调对其安全的坚定承诺，包括维持约28,500名美国驻军。

日本目前也有约5万名美国驻军，其中包括美国海军陆战队最大的海外集结，以及美国海军航空母舰打击群。

夏立民 / 李芊（法新社、路透社）