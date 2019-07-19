美防长称中国破坏印太稳定 考虑部署中程导弹

（德国之声中文网）美国新防长埃斯帕（Mark Esper）周日（8月4日）在澳大利亚对中国提出严厉批评，称北京“是掠夺性经济体，盗窃知识产权，让全球公域武器化”，还称中国破坏了印太地区稳定。

“我们坚信，任何一个国家都不能、也不应该主导印太地区，而我们正在与我们的盟友、伙伴一起合作，应对该地区迫切的安全需求”，这位美国新防长在悉尼对记者表示。

周六，埃斯帕刚刚表示，会考虑在亚洲部署导弹。当时，有记者问这位正在悉尼访问的这位美国防长，是否已有部署中程导弹的时间表，埃斯帕回答，"我会愿意在数月内……不过，这些事情所需要的时间会比你期待的更长些"。

这位美国新防长的表态有可能增加人们对军备竞赛的忧虑、加剧与中国关系的紧张度。

本周五，美国正式退出美俄《中导条约》（INF）。多年来，华盛顿指控莫斯科违反该条约；克里姆林宫则予以否认。

当天， 美国一名高层人士指出，部署此类导弹需要多年。

预计未来数周内，五角大楼将试验陆基巡航导弹；今年11月将试射中程弹道导弹。两项试验均使用常规弹头，而非核弹头。

美国和前苏联于1987年签署的《中导条约》全面禁止生产、部署、使用射程在500至5500公里之间的陆基弹道导弹和巡航导弹。

多年来，美国官员一直警告说，面对中国在陆基导弹领域的巨大进展，美国已处于落后态势，而囿于美俄之间的这一条约，五角大楼碍难竞争。

美国迄今能依靠从舰艇或战机发射中程导弹的能力来取得对华平衡。不过，赞同美国保持陆基导弹能力的负责人士指出，部署陆基中程导弹是阻止中国人动用其强大陆基导弹部队的最佳途径。

在谈到亚太地区局势时，埃斯帕说，他未看到正出现军备竞赛。美国防长认为，美国正在采取积极措施发展军力，从而保护欧洲以及亚太地区。他表示，在未作出决定前，美国理论上可以在关岛这样的地方部署易于隐蔽的车载常规导弹。

埃斯帕没有说明，他考虑在亚洲的什么地方部署导弹。不过，预期他将在此次亚洲之行中会晤该地区多名领导人。

新防长首次出访

埃斯帕此度出访亚洲，是他上任后首次出访，距离其前任马蒂斯巡访亚洲也仅相隔几个月。这被认为体现出五角大楼对亚太地区的重视，并且释放出对抗中国的一个信号。

在澳大利亚，埃斯帕和美国国务卿彭佩奥分别会晤其澳大利亚同行。相关会晤正值西方对中国在太平洋地区的影响力忧虑增加之际。

除中国问题外，美国退出中导条约对亚洲的影响、朝鲜新近导弹试射也有可能成为相关会谈以及埃斯帕此行的重要议题。

美国总统特朗普周五有意淡化朝鲜8天内3次试验短程导弹的危险性，称此类试验未违反他和金正恩之间达成的协议。

埃斯帕也会向亚洲盟国提出关于参与美国领导的霍尔木兹海峡护航使命的问题。

今年6月，在指控伊朗要为在敏感海域--霍尔木兹海峡的油轮袭击事件负责后，华盛顿首次提出邀请所有盟友和伙伴参与多边使命，加强波斯湾通航安全。

本周四，日本表示，不会派舰加入美国领导的多国海上联军，但可考虑派出巡逻机。

在谈到其它国家是否会响应美方的海上动议时，埃斯帕称，他相信，未来数天将获得某些通知，会看到一些国家开始响应。

凝炼/洪沙（德新社、路透社）