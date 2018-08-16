美防长暗示可能重启美韩军演

(德国之声中文网) 特朗普在新加坡与金正恩签署的共同声明中，最遭人批评的莫过于「无限期停止军演」。

批评者认为，朝鲜尚未做出具体的去核化承诺，特朗普就同意取消美韩联合军演，做出的让步不成比例。

如今，三个月过去，美朝与彼此接触更多，纠纷也更多: 朝鲜履行协议归还了韩战中殉职的美军遗骸，认为已经表达履约诚意，但是美国却一再施压，要求朝鲜给出具体的去核计划。

上周，特朗普松口承认，在美朝峰会后，双方谈判就没有太大进展。他以此理由单方面取消会谈，被朝鲜批评「两面手法」。

尽管如此，国防部长马蒂斯却没有软化态度。他周二说，国防部接下来不再计划停止朝鲜半岛的联合军演。

「过去，我们暂停了几项大型军事演习，以展现我们的信用。」马蒂斯告诉记者，「我们不打算再中止更多演习。」

与此同时，美国国务卿蓬佩奥说，华府会继续与朝鲜保持联络「直到金正恩十分清楚地承诺，要实践美朝峰会所做的完全去核化承诺为止。」

自1953年以来，美韩每年都会举行大规模联合军演。朝鲜对此一直表示不满，将其视作敌视朝鲜的威胁性举动，中国也有同感。依照惯例，最近的一场大规模美韩联合军演「鹞鹰」，或称「关键决断」，将在明年春天举行。

美国不愿被两韩孤立

特朗普承认美朝峰会后双方谈判就没有实质进展。

上周，美国官员透露，朝鲜官员在寄给蓬佩奥的信中警告，去核化的谈判可能会破局。

技术上来说，两韩之间之所以相安无事，是依赖1953年签订的「停战协议」。但是缺乏一个「和平条约」的状态下，双方还没有结束战争状态，美国也因此有理由在韩国驻军。

因此，朝鲜的最终目标是签订「和平条约」。

这引发美国的顾虑: 如果朝鲜与韩国独立签订了一份协议，那么美国与韩国之间的军事同盟就会瓦解。

韩国青瓦台发言人金宜谦拒绝评论上述朝鲜致信蓬佩奥的真实性，但是对美朝谈判陷入僵局表示知情。他说:「当朝鲜与美国的谈判陷入僵局，就更需要举行两韩峰会。」

文在寅这个月曾说过，下个月他将与金正恩见第三次面，将会向朝鲜半岛的和平与韩战结束更近一步。

罗法/夏立民 (法新社、路透社)