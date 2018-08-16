美防长暗示可能重启美韩军演

(德国之声中文网) 特朗普在新加坡与金正恩签署的共同声明中，最遭人批评的莫过于「无限期停止军演」。
批评者认为，朝鲜尚未做出具体的去核化承诺，特朗普就同意取消美韩联合军演，做出的让步不成比例。
如今，三个月过去，美朝与彼此接触更多，纠纷也更多: 朝鲜履行协议归还了韩战中殉职的美军遗骸，认为已经表达履约诚意，但是美国却一再施压，要求朝鲜给出具体的去核计划。
上周，特朗普松口承认，在美朝峰会后，双方谈判就没有太大进展。他以此理由单方面取消会谈，被朝鲜批评「两面手法」。
尽管如此，国防部长马蒂斯却没有软化态度。他周二说，国防部接下来不再计划停止朝鲜半岛的联合军演。
「过去，我们暂停了几项大型军事演习，以展现我们的信用。」马蒂斯告诉记者，「我们不打算再中止更多演习。」
与此同时，美国国务卿蓬佩奥说，华府会继续与朝鲜保持联络「直到金正恩十分清楚地承诺，要实践美朝峰会所做的完全去核化承诺为止。」
自1953年以来，美韩每年都会举行大规模联合军演。朝鲜对此一直表示不满，将其视作敌视朝鲜的威胁性举动，中国也有同感。依照惯例，最近的一场大规模美韩联合军演「鹞鹰」，或称「关键决断」，将在明年春天举行。
「鹞鹰」军演从1961年开始举行
美国不愿被两韩孤立
特朗普承认美朝峰会后双方谈判就没有实质进展。
上周，美国官员透露，朝鲜官员在寄给蓬佩奥的信中警告，去核化的谈判可能会破局。
技术上来说，两韩之间之所以相安无事，是依赖1953年签订的「停战协议」。但是缺乏一个「和平条约」的状态下，双方还没有结束战争状态，美国也因此有理由在韩国驻军。
因此，朝鲜的最终目标是签订「和平条约」。
这引发美国的顾虑: 如果朝鲜与韩国独立签订了一份协议，那么美国与韩国之间的军事同盟就会瓦解。
韩国青瓦台发言人金宜谦拒绝评论上述朝鲜致信蓬佩奥的真实性，但是对美朝谈判陷入僵局表示知情。他说:「当朝鲜与美国的谈判陷入僵局，就更需要举行两韩峰会。」
文在寅这个月曾说过，下个月他将与金正恩见第三次面，将会向朝鲜半岛的和平与韩战结束更近一步。
罗法/夏立民 (法新社、路透社)
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美朝关系十个历史时刻
朝鲜战争
1950年代的朝鲜战争造成数百万人死亡，其中包括3.6万名美国士兵。 战争的开端是朝鲜军队越过三八线。后来，美国领导下的联合国军队、中国的军队加入战争。1953年7月停火。目前，美国在韩国仍有2.85万名驻军。
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美朝关系十个历史时刻
平壤的美国海军舰船
1968年1月，美国海军USS Pueblo舰在朝鲜东海岸受到朝鲜军队袭击，一名美国船员丧生，82人被俘。美朝双方对事件有不同的描述。美国船员被俘11个月后，美国首席谈判人员签署声明承认船只非法进入朝鲜领海后，船员才被释放。这艘船舰如今展示在平壤。
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美朝关系十个历史时刻
板门店斧头杀人事件
1976年夏，在板门店非军事区，美方砍伐一棵遮挡哨所视线的树，遇朝方阻止，发生冲突。两名美国士兵被杀死。美国十分愤怒。朝鲜领导人金日成后表示遗憾，紧张情势有所缓和。
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美朝关系十个历史时刻
卡特访朝
1994年6月，美国前总统卡特从非军事区访朝，与金日成进行两轮谈话。返回韩国后，卡特向韩总统金泳三传递了朝方希望举行峰会的信息，金泳三接受了。但7月，金日成心脏病发去世。2000年，金正日与金大中举行了会晤。
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美朝关系十个历史时刻
“美朝框架协议”
1994年10月，美朝签署标志性意义的“关于解决朝鲜核问题的框架协议”。朝方冻结核活动，同意以拆除核设施换取美国为其建造两座轻水核反应堆用于发电，以及获得重油。但2002年，该协议破裂。美方指责朝方秘密以浓缩铀进行核计划。
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美朝关系十个历史时刻
朝鲜高官访美
2000年，金正日的亲信赵明禄次帅访问美国，成为朝鲜战争后访美的朝鲜最高级别官员。时任美国总统克林顿与他会晤。赵明禄转交金正日亲笔信。当年早些时候，朝韩领导人实现首次会晤。
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美朝关系十个历史时刻
奥尔布赖特访朝
赵明禄访美后数周，美国国务卿奥尔布赖特回访平壤，并尝试安排克林顿访朝。奥尔布赖特还与金日成共同观赏了阿里郎大型表演。2001年1月小布什总统上台，对朝缓和的声调戛然而止。2009年，克林顿以前总统身份访朝，带领两名美国记者人质回美。
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美朝关系十个历史时刻
六方会谈
2003年，美朝重返谈判桌，六方会谈框架还包括韩、中、俄、日。对话持续到2008年，但在如何核查朝鲜的去核措施上出现分歧，会谈破裂。2009年，国际社会谴责朝鲜试射远程导弹后，平壤宣布退出六方会谈。
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美朝关系十个历史时刻
核试验、导弹试验
2011年金正恩上台后，进行一系列武器试验。2017年，朝鲜进行第六次、也是威力最大的一次核试验，以及试射三枚远程弹道导弹。金正恩与特朗普进行一系列言辞上的相互威胁。
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美朝关系十个历史时刻
新的缓和
2018年，金正恩改变战术，向韩国派团参加冬奥会，与文在寅举行会晤。如今，6月12日，金正恩按计划将与特朗普在新加坡会晤。 （苗子/乐然 据美联社等）