美防长喊话中国：侵蚀邻国主权的行为必须终止

（德国之声中文网） 周六，在新加坡举行的香格里拉对话会议上，美国代理国防部长沙纳汉（Patrick Shanahan）警告中国，不要采取任何威胁地区邻国领土主权的行动。

"中国可以并且应该和地区其它国家保持合作的关系…… 但是侵蚀其它国家领土主权、引发不信任的行为必须终止"，沙纳汉在会上发言时指出。他还表示，华盛顿方面正在投资开发新的军事科技，以保证在未来五年里维护亚洲安全。

华盛顿近来一直批评北京将南中国海区域军事化，而另一方面美国军舰时常穿越台湾海峡的做法也一再惹恼中国。

在香格里拉对话举行期间，中美两国防长还在周五举行了双边会议。沙纳汉和中国国防部长魏凤和就亚太地区安全、两国经济关系等议题进行了讨论。

根据中方公布的消息，魏凤和在与沙纳汉的双边会谈中也指出，在台湾问题上，美方近来有一系列消极言行，中方是坚决反对的。中国国防部发言人吴谦还表示，"在维护国家主权和领土完整的问题上，美方不应低估中国军队的决心、意志和能力"。

据悉，这是自2011年以来，中国第一次派出国防部长级别的官员参加香格里拉对话。根据会议议程，魏凤和将在周日的会议上发言，可能会就沙纳汉周六讲话中针对中国的部分予以回应。

尽管香格里拉对话是一个围绕安全议题的国际磋商论坛，但是由于中美两国目前在贸易领域的冲突不断升级，美国防长沙纳汉在会议发言中也提到了经济领域。他强调，华为和中国政府之间"过从甚密"，这使得在两国贸易冲突加剧的背景下，人们很难对这家科技企业建立信任。

新加坡总理李显龙在香格里拉对话的开幕演讲中也着重谈到了中美关系，他表示中国已经跻身强国之列，但"仍须以克制的方式展现实力，并按照国际规范行事"。同时，国际社会也必须适应一个更具影响力的中国。其中作为世界头号强国，"美国所必须做的调整最为艰难"。他呼吁两个大国之间建立新的共识，和其它国家合作，"共同提升而不是颠覆国际体系"。

雨涵/任琛（法新社等）