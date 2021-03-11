美防长出访亚洲 打造对华“可信威慑”

（德国之声中文网）美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）周六展开上任以来首次亚洲访问行程。奥斯汀周六造访了位于夏威夷的美国印台司令部，接着将前往日本、韩国与印度访问。他在推特上写道：“我们将就许多重要议题进行讨论，确保印太地区和平与稳定。”

“这一切都是关于同盟与伙伴关系。” 奥斯汀在谈到亚洲访问行程时对记者表示：“我们的竞争优势受到侵蚀。但我们仍然维持着优势。我们将继续增加这份优势。”

他进一步指出：“我们的目标是确保拥有能力以及行动计划……能对中国或任何想与美国较量者做出可信的威慑。”

奥斯汀周一将到访日本，进行为期两日的访问。他将与美国国务卿布林肯会合，并于16日同日本外相茂木敏充和防卫相岸信夫举行美日安全保障磋商委员会2+2会议。根据美国五角大楼日前发出的新闻稿，此次会议目标是强调美日同盟在面对中国的长期挑战时，捍卫印太地区和平与安全的决心。

奥斯汀表示：“国务卿和我想做的事情之一是开始强化这些同盟。通过更多的倾听和学习，得知他们的观点。”

中国官媒环球网分析，从奥斯汀的言论可以看出，此次出访其目的制造打造“牢固的日美同盟”，而美国多位防长过去在访日期间都会强调“钓鱼岛适用于美日安保条约”，因此推测奥斯汀在访日期间可能对钓鱼岛问题发言 。

法新社指出，奥斯汀与布林肯此次访问亚洲的时间点，正好是在美、日、印、澳领导人3月12日举行“四方安全对话机制”（Quad）首次峰会之后。该机制于2007年启动，目的是对抗崛起的中国。

中国外交部发言人赵立坚此前在回应关于“四方会议”一事时曾表示：“国家间的交往合作应有助于增进地区国家间的相互理解与信任，而不应针对第三方或损害第三方利益。我们希望有关国家秉持开放、包容、共赢理念，不要搞封闭排他的‘小圈子’，多做有利于地区和平、稳定与繁荣的事。”

美国国务卿布林肯将与奥斯汀一同访问日韩

强化对日、韩关系

根据五角大楼发布的预定行程，奥斯汀和布林肯将于17日至18日访问首尔，并与韩国外长郑义溶和防长徐旭举行美韩外交与国防部长2+2会议，强调美韩同盟将维护东北亚的自由、安全与繁荣，以及印太地区的自由开放。

美联社指出，中国与朝鲜所构成的威胁将成为此次奥斯汀及布林肯出访关注的焦点。一名美国政府资深官员指出，美方自上月起曾尝试通过不同渠道与朝鲜接触，但未获得任何回应，因此与其周边邻国日本、韩国和中国的会谈显得更会重要。

拜登政府有意通过布林肯及奥斯汀对日韩的访问，强化与这两个关键区域盟国的伙伴关系。除了官方会晤外，布林肯和奥斯汀还计划与记者、公民社会成员及其他人士进行视频会面。

此次的访问是美国对竞争对手中国发出的明确信号：拜登政府将崛起的中国视为军事和经济上的最大国际挑战。在与北京的交往中，美国政府依赖着与日韩等盟友的紧密合作。

结束韩国访问后，奥斯汀将转道印度，与印度防长辛格（Rajnath Singh）和其他国安高层官员会面，讨论如何深化美印防卫伙伴关系。

美中高层将会晤

布林肯则将于18日同美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在阿拉斯加州安克雷奇与中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、国务委员兼外长王毅举行为期两日的中美高层战略对话。这将是继杨洁篪与美国前任国务卿蓬佩奥六月在夏威夷会晤后，双方高层首次举行对话。

美国新任总统拜登基本支持其前任特朗普的强硬对华路线，但同时也坚持，通过结成联盟并协力应对气候变迁等重要议题，达成更有效率的合作。

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