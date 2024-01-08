美防长住院连副手都不知情

（德国之声中文网）据美国官员周日（1月7日）透露，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）住院一事的保密程度远超此前所知。

现年70岁的奥斯汀在12月22日进行了一次至今仍未公开的选择性医疗手术后，因剧烈疼痛于元旦当日被送入沃尔特里德国家军事医疗中心的重症监护室。

奥斯汀在美国军方指挥系统中的地位仅次于拜登，他的职责要求他随时准备应对任何国家安全危机。这包括随时准备在核攻击来袭时与其他官员进行安全通信，而这在重症监护室的病床上是很难做到的。

一位美国官员说，国防部副部长希克斯（Kathleen Hicks）于1月2日在波多黎各度假期间承担了奥斯汀的部分职责。但是，三位官员告诉路透社记者，希克斯在1月4日才被告知奥斯汀无法履职的原因。

拜登1月4日才被告知奥斯汀住院

五名官员说，就在同一天，拜登和其他白宫高级官员才被告知奥斯汀自1月1日以来一直住院。

至少五角大楼圈子里一些人早些时候就知道了奥斯汀的健康情况。一名美国官员说，参谋长联席会议主席、空军上将布朗（Charles Brown）在两天前，即1月2日就得知奥斯汀住院的消息。

五角大楼周日表示，推迟公布奥斯汀的情况至少部分归因于奥斯汀的参谋长请了病假。

奥斯汀在周六的一份声明中说，他对自己住院期间的保密情况承担"全部责任"。

美国国会是在周五（1月5日），也就是五角大楼发表公开声明前不久才得到消息的。

五角大楼尚未透露奥斯汀正在接受何种治疗、何时出院以及过去一周他是否失去知觉或处于麻醉状态。

国务卿布林肯在周日的新闻发布会上说，他"不知道（奥斯汀的）医疗问题"。

布林肯说："我非常期待看到他完全康复，（继续）和他并肩工作。"

沟通障碍引发了对五角大楼领导能力的严重质疑

几位国会议员表示，沟通障碍引发了对五角大楼领导能力的严重质疑。

众议院军事委员会的民主党和共和党资深议员发表联合声明，呼吁五角大楼对奥斯汀的健康状况"以及过去一周的决策过程"保持透明。

联合声明说："仍有几个问题没有得到回答，包括医疗程序和由此引发的并发症是什么、部长目前的健康状况如何、部长的职责是如何和何时下放的，以及延迟通知总统和国会的原因。"

参议院军事委员会共和党人资深议员威克（Roger Wicker）也将矛头指向奥斯汀对其健康状况的处理方式。

威克在一份声明中说："当美国两位最高指挥官之一无法履行职责时，军人家属、国会议员和美国公众理应全面了解情况。"

五角大楼表示，奥斯汀周日仍在医院，但恢复良好，精神状态颇佳。

五角大楼说："自周五晚上恢复工作以来，部长已经收到了最新的行动资讯，并为他的团队提供了必要的指示。"

（路透社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。