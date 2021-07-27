美防长：中国对南海的主权要求缺乏国际法依据

（德国之声中文网）美国国防部长劳埃德·奥斯汀（Lloyd Austin）上任以来首次出访东南亚。他的任务是团结地区盟友作为对抗中国的堡垒。

在经历了动荡和不可预测的特朗普时代之后，拜登总统希望可以重塑与亚洲国家之间的关系，建立联盟共同应对中国。

今天（7月27日），正在新加坡访问的奥斯汀指责中国在南海的行动。中国声称对整个南中国海拥有主权。

奥斯汀在战略与国际研究中心（ International Institute for Strategic Studies）主办的一场活动上说：“北京对南海绝大多数海域的主权主张都没有国际法的依据。”

“这种做法践踏了该地区相关国家的主权。”奥斯汀补充说，美国会支持这一地区相关国家捍卫自己的权益。

奥斯汀还表示，美国 “利益受到威胁时不会退缩”，但是他也表示，美国“不寻求与中国对抗”。

他说：“我致力于寻求与中国建立起建设性、稳定的关系，包括与解放军加强危机沟通。”

据BBC报道，英国皇家海军伊丽莎白女王号航母打击群上周日（7月25日）晚上出现在马六甲海峡附近，预计将很快已抵达太平洋及南中国海区域。 伊丽莎白女王号官方推特7月26日也发布了在新加坡附近停靠的照片。去年《环球时报》引述中国海军研究院研究院张军社的看法说，英国此举也是为了显示对美国的支持，配合美国的“印太战略”，向美国表忠心。

南海蕴藏着丰富的资源，每年有价值数万亿美元的航运贸易通过该海域。除了中国之外，文莱、马来西亚、菲律宾、台湾和越南也对这片海域宣称拥有主权。

中国被指责在存在主权争议的水域部署了一系列军事设备，包括反舰导弹、地对空导弹和电子干扰器。另外中国还在一些小岛上建造坚固的军事设施。

最近几个月，北京同其它几个南海主权声索国之间的紧张局势有所升级。

中国数百艘船只进入菲律宾经济专属区后，马尼拉方面表示愤怒。马来西亚指责中国军机进入马来西亚空域，马方派出军机拦截。

美国军舰也定期举行维护“航行自由”的行动，这更进一步加剧了华盛顿和北京之间的紧张关系。

作为一个人口超过6.5亿的繁荣地区，东南亚已经成为美国和中国之间争夺影响力的关键战场。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 接近完工 2016年6月28日拍摄的卫星图像显示，中国在存在主权争议的永暑礁（Fiery Cross Riff）修建的一条3000米长的飞机跑道修建已经进入尾声。理论上，该跑道足以满足空客A380机型的起降。与7个月之前的卫星图像比较，中国在南中国海人工岛屿的建造速度惊人。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 岛上设施 这张卫星图片是2015年11月拍摄的，人们可以看到岛上正在进行建造工程。据悉，岛屿上已经设有一个直升机停机坪，一个300米长的码头，还有面积大到足以停靠军队油轮的海港。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 赤瓜礁 中国在争议海域填的首个海造地工程之一就是在赤瓜礁（South Johnson Reef）进行的。赤瓜礁由中国实际控制。这张最近拍摄的图片可以看到，岛上北端一座雷达塔的修建接近完工。华盛顿战略与国际研究中心下属机构亚洲海事透明倡议（AMTI）表示，岛屿中心位置可能修建了一座大型的多层军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 军事基地？ 从2016年年初，在斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称为南沙群岛)之内的美济礁（Mischief Reef）附近，中国也开始大兴土木。专家推测，美济礁未来可能会成为中方的海军军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 飞速建设 南熏礁（Gaven-Riff）的人工岛工程始于2014年，施工速度很快，已经填海造出11.4万平方米土地。对比2014年3月的左图和2014年8月的右图，一座人工新岛赫然成形。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 防空塔 根据亚洲海事透明倡议，自2003年起，中国就在南熏礁部署了军力。专家们表示，岛上主广场上似乎建立一个防空塔。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 如何造岛 扩张岛礁的基本流程是从海底疏浚砂石，倒在浅滩上，砂会聚集至高水位线以上，之前岸床或者岛礁的位置就被隐藏起来。然后用推土机等工具将砂子弄平。建造完想要的土地面积后，岛屿周边工人要建立壁垒，防止侵蚀和风暴潮。之后就开始建造各种设施。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 “沙土长城” 中国对南中国海上约90%的区域提出领土要求，而菲律宾、越南、马来西亚、文莱等国也对这块资源丰富的水域提出主权要求。南中国海是重要的世界贸易航运通道，每年都有价值约5万亿美元的货物经由该海域运往全球各地。中国的填海造地被美国军方称为“沙土长城”工程，美国对建造人工岛屿的意图表示严重关切。北京认为，其对南中国海拥有“历史性权利”。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 美国的担忧 华盛顿担心，中国在南中国海地区军事层面的努力会削弱美国在太平洋地区的海军和经济力量。美国考虑派遣美国军机和军舰进入南中国海新造岛礁12海里内海域。华盛顿一再向北京和其他在争议海域进行填海的国家结束工程，但北京对此表示拒绝。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 生态影响 菲律宾政府表示，中国的人工造岛活动对南中国海的“生物多样性和生态平衡造成不可逆转的广泛破坏”。并且，珊瑚礁系统因此遭到破坏，导致周边沿海国家每年蒙受1亿美元的经济损失。 作者: Gabriel Domínguez



（法新社）

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