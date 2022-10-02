 美防长：中国不会立即入侵台湾 与北京保持沟通很重要 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.10.2022

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美防长：中国不会立即入侵台湾 与北京保持沟通很重要

美国防长奥斯汀2日向CNN表示，他不认为中国会马上入侵台湾，但也表示北京尝试透过军事行动在台湾周围建立新常态。他重申，华府正努力与北京重启军事沟通管道。

奥斯汀2日在访问中表示，他没看到中国将立即入侵台湾迹象，但他看到的是中国正在台湾周围建立新常态。

奥斯汀2日在访问中表示，他没看到中国将立即入侵台湾迹象，但他看到的是中国正在台湾周围建立新常态。

（德国之声中文网）美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）在美国有线电视网CNN周日（10月2日）播出的访问中表示，他认为中国不会马上入侵台湾，但中国正试图通过其在台湾周围的军事活动建立一种「新常态」。

虽然中国在8月美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）出访台湾後举行了一系列军演，奥斯汀2日在访问中表示：「我没看到中国将立即入侵台湾。我们看到的是中国正在建立我们称之为新常态的东西。他们的飞机多次越过台湾海峡中线。随着时间推移，这样活动的次数已增加，而他们的海军舰艇在台湾与其周围水域的活动次数也越来越频繁。」

在中国一系列侵略性的军事行动後，美国及其盟友继续在台湾海峡航行。上个月，一艘美国海军军舰和一艘加拿大护卫舰穿越台湾海峡。奥斯汀在2日播出的访问中也说，美国将继续与其盟友和伙伴合作，「以确保我们维持一个自由和开放的印太地区」。

此外，奥斯汀也强调，美国正在努力重新开启与中国的军事沟通渠道，因为这对中美两国都至关重要。为了回应佩洛西访台一事，中国今年8月停止与美国在部分领域的合作，其中包含双边高级军事指挥官之间的对话。

奥斯汀说，他已经与中国国防部长魏凤和通过电话和面谈沟通，魏凤和同意双方开放沟通的重要性。他重申：「我们将尽我们所能继续发出信号，我们希望这些渠道是开放的，我希望中国与我们展开更多合作。」

美日澳防长夏威夷会晤

与此同时，澳大利亚丶日本和美国的国防部长周六（10月1日）在美国位於夏威夷的太平洋军事总部举行会晤，同意推进军事合作，以应对中国日益增长的威吓行动。美国国防部长奥斯汀表示：「我们对中国在台湾海峡以及该地区其他地方日益增长的侵略性和欺凌性行为深表关切。」

澳大利亚国防部长马尔斯（Richard Marles）则说：「我们的利益在于维护全球基于规则的秩序。但我们看到这一秩序在印太区受到压力，因为中国正在以前所未有的方式塑造周围的世界。」

澳大利亚国防部长马尔斯（Richard Marles）则说：「我们的利益在于维护全球基于规则的秩序。但我们看到这一秩序在印太区受到压力，因为中国正在以我们以前从未见过的方式塑造周围的世界。」

澳大利亚国防部长马尔斯（Richard Marles）则说：「我们的利益在于维护全球基于规则的秩序。但我们看到这一秩序在印太区受到压力，因为中国正在以我们以前从未见过的方式塑造周围的世界。」

《日本时报》周六援引日本防卫大臣滨田靖一在会谈中的话表示：「今天，由于俄罗斯入侵乌克兰、中国在南海和东海以武力单方面改变现状，以及朝鲜的核武及导弹相关技术的显着发展，国际社会面临着这些严峻的安全环境。」

他重申，在美国众议院议长佩洛西8月初访台后，美日澳三国防长曾发布公开声明，强烈谴责中国在台湾周围举行的大规模军演中，发射弹道导弹。滨田靖一说：「关于台北周围持续上升的紧张局势，我们三人还重申了台湾海峡两岸和平与稳定的重要性，并同意鼓励和平解决两岸问题。」

（路透社丶法新社）

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