美防长：与中国的冲突既非迫在眉睫亦非不可避免

美国国防部长奥斯汀周六强调他与中国国防部长恢复对话以避免“误判和误解”的重要性。他同时称赞菲律宾总统马科斯“如此有力地阐述了菲律宾是如何根据国际法捍卫其主权权利的”。

（德国之声中文网）美国国防部长奥斯汀周六（6月1日）在一次高级安全官员会议上表示，尽管亚太地区的紧张局势迅速升级，但与中国的战争既不是迫在眉睫，也不是不可避免，并强调他与中国国防部长恢复对话以避免“误判和误解”的重要性。

5月31日，奥斯汀和中国新任国防部长董军在新加坡举行双边会晤 图像来源: DoD/Chad J. McNeeley/Handout/REUTERS

奥斯汀在新加坡香格里拉防务论坛上发表上述言论的前一天，他与中国国防部长董军在论坛间隙举行了一个多小时的会晤，这是自2022年时任美国众议院议长佩洛西访问台湾激怒北京后中美两国军方接触破裂以来，两国国防高官的首次面对面会晤。

在台湾问题上，中国声称台湾是自己的领土，并不排除使用武力夺取台湾的可能；在南海问题上，中国提出了广泛的主权要求，导致中国与该地区其他国家（尤其是菲律宾）发生直接对抗。

奥斯汀表示最重要的是双方恢复对话：“只要我们在交谈，我们就能找出那些令人头疼的问题，我们要确保我们已经设置了警戒线，以确保不会有误解和误判……以致失控。”

他说：“你只有在保持对话时才能做到这些事。”

“非常非常接近我们所定义的战争行为”

菲律宾总统马科斯周五晚在同一论坛上发表讲话时，直言不讳地概述了可能出现的危险。他说，如果在中国与菲律宾海岸警卫队和商船队对峙以在南中国海推行其主张时，发生了菲律宾人丧生的事件， 那么这将“非常非常接近我们所定义的战争行为，因此我们将做出相应的反应。”

马科斯补充说，他认为包括美国在内的菲律宾条约伙伴“持有相同的标准”。

奥斯汀在自己的演讲中称赞马科斯“昨晚如此有力地阐述了菲律宾是如何根据国际法捍卫其主权权利的”。但在随后的追问下，他不愿透露如果菲律宾人在与中国的对抗中丧生，美国会作何反应，称这只是假设。

他确实表示，美国对菲律宾作为条约伙伴的承诺是“铁定的”，同时再次强调与中国对话的重要性。

“我们认识到，在海上或空中可能会发生很多事情。”他说，“但我们的目标是确保不让事态不必要地失控。”

周日上午，董军将在香格里拉论坛上发表讲话。一直在推动西方盟国为其提供更多防空系统的乌克兰总统泽连斯基，于周六晚间未经宣布抵达，并将参加周日的小组讨论。

近年来，中国政府一直在迅速扩充海军，并日益强硬地提出对几乎整个南中国海的主权要求。

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澳大利亚副总理兼国防部长马尔斯指出，不仅菲律宾船只曾遭到中国的撞击和水炮袭击，今年早些时候，一架中国战机还在一架澳大利亚直升机上方投下照明弹，去年11月，一艘中国海军舰艇在日本海域用声纳击伤了澳大利亚潜水员。

他说：“面对这多重紧张局势，每个国家都更有必要在管理日益增长的战略风险方面发挥自己的作用。”

日本防卫省在一份声明中说，日本防卫大臣木原稔在会见董军时，对中国在日本周边海域和空域不断增加的军事活动，包括与俄罗斯的联合演习表示了“严重关切”。

为了对抗中国的活动，美国一直在加强与其盟国在该地区的军事演习，以强调其“自由开放的印太”概念，意在强调包括台湾海峡在内的有争议水域的航行自由。

“与中国的战争既非迫在眉睫，也不是不可避免的”

中国解放军军事科学院研究员曹延忠向奥斯汀提问，美国是否正试图建立一个亚洲版的北约——这是中国的通常说法。曹延中以中国盟友俄罗斯声称北约东扩是一种威胁（普京以此为借口入侵乌克兰）为例，认为这可能引发与中国的冲突。

“北约东扩导致了乌克兰危机。” 曹延忠说，“您认为美国在亚太地区联盟体系的加强会对这一地区的安全与稳定产生什么影响？”

奥斯汀表示，美国只是在与“志同道合、价值观相似的国家”合作，并不是要建立一个北约式的联盟，同时驳斥了曹延忠对乌克兰战争起因的解读。

奥斯汀说：“乌克兰危机的起因显然是因为普京做出了非法入侵邻国的决定。”

印尼学者安瓦尔（Dewi Fortuna Anwar）表达了该地区一些人的担忧，他说，任何紧张局势的缓和“对世界的这一部分都将是非常受欢迎的”，但他想知道，如果华盛顿现在把主要重点放在对话上，美国是否会允许中国强硬的军事姿态肆无忌惮地发展下去。

奥斯汀说，其中许多问题最好通过会谈来解决，但也保证华盛顿将继续确保该地区各国的权利得到保护，并确保它们继续能够进入其专属经济区。

奥斯汀说：“在我看来，与中国的战争或战斗既不是迫在眉睫，也不是不可避免的。”

“大国领导人需要继续共同努力，确保我们所做的事情能够减少误判和误解的机会。”他说：“每次对话都不会是愉快的对话，但重要的是我们要继续交谈。我们还必须继续支持我们的盟友和伙伴的利益。”



（美联社）

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