美防长上周六寻求与中国防长通话被拒绝

（德国之声中文网）中国国防部2月9日晚发表一项声明，题为"国防部新闻发言人谭克非就美国防部称中方拒绝就民用无人飞艇事件通话发表谈话"。声明写道，"近日，美方提出希望两国防长通话，就中国民用无人飞艇事件与中方沟通。美方执意动用武力袭击中国民用无人飞艇，严重违反国际惯例，开启了恶劣先例。鉴于美方这种不负责任的严重错误做法没有为两军开展对话交流创造应有的氛围，中方不接受美方关于两国防长通话的提议。关于无人飞艇事件性质，中国外交部已作出公开声明，中方保留使用必要手段处置类似情况的权利。"

中国国防部长魏凤和

美国五角大楼先前表示，奥斯汀上周六（2月4日）向中方提出希望就中国高空气球事件与中国国防部长魏凤和通话，遭到中方拒绝。

美国国防部上周四（2月2日）披露，军方正追踪一个出现在美国上空、疑似中国的间谍气球。2月3日晚间，中国外交部发言人毛宁证实该飞行物来自中国，并称其为"属民用性质，用于气象等科研"的飞艇。她说，"受西风带影响，且自身控制能力有限，该飞艇严重偏离预定航线。中方对飞艇因不可抗力误入美国表示遗憾。中方将继续同美方保持沟通，妥善处理这次因不可抗力导致的意外情况。"

当地时间2月4日下午，美国派出F-22战斗机发射了一枚响尾蛇空对空飞弹，击落了在1.8万米至2万米高空飞行的被中方称为飞艇的高空气球。军方随后开始回收残骸。

中国外交部在北京时间2月5日上午发表声明指出："美方执意动用武力，明显反应过度，严重违反国际惯例。中方将坚决维护有关企业的正当权益，同时保留作出进一步必要反应的权利。"中国国防部新闻发言人谭克非2月5日发表声明称，"美方动用武力袭击我民用无人飞艇，这是明显过度反应。我们对美方这一做法表示严正抗议，保留使用必要手段处置类似情况的权利。"

拜登：美中关系没有受到很大冲击

美国高级官员本周四（2月9日）表示，上周穿越美国的中国气球配备收集情报信号的设备，是针对40多个国家的大型军事空中间谍计划的一部分。

伦敦国王学院国防和外交政策专家迈克尔·克拉克（Michael Clarke）向德国之声表示，"中国总是觉得它必须以一种非常有力的方式来回应一切"，但这一事件对美中关系造成的损害并非不可弥补的。"这是一场争吵，不是一场危机"，他说。

迈克尔·克拉克说，高空气球通常在6万至16万英尺（18至48公里）的高空运行，在6万英尺的高度可以用肉眼从地面上看到。"他们显然是有意让人看到，因为他们在玩游戏"，克拉克说。

据路透社报道，美国总统拜2月8日接受美国全国公共广播电视公司新闻一小时（PBS NewsHour）采访时被问及美中关系是否受到很大冲击，拜登回答说，"没有，没有"。他说，"我们将与中国全面竞争，但我们不寻求冲突，到目前为止就是如此。"拜登还说，"我和他们交谈过。我以前和习近平谈过，我们的团队也和他们的人谈过。"

(美联社等）

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