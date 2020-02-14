美防华裔科学家暗助中国 一判刑一起诉

(德国之声中文网) 旅美中国科学家谭宏进周四(2月27日)在美被判囚两年。他被指控从他工作的美国石油公司窃取下一代电池技术。

现年36岁的谭宏进是中國籍。持有美國永久居留證的他在2018年12月被捕，并在2019年11月因窃取商业秘密而被判有罪。

美国俄克拉荷马州北区地方法院法官弗里泽尔（Gregory Frizzell）判处他在联邦监狱服刑24个月，并要求他賠償其雇主15万美元。

美国司法部在一份声明中表示，谭宏进盗窃的下一代电池技术市值超过10亿美元。

助理检察长德默斯（John Demers）说：｢这项调查和起诉是中国持续企图窃取美国知识产权的另一实例。」

FBI探員葛德柏 (Melissa Godbold)说：｢美国公司在先进的研究和技术上投入了大量资金......商业秘密盗窃会伤害我们的国家安全和自由市场经济......从公司和工作人员的辛勤工作中夺走利润。」

根据司法部的资料，在被逮捕之前，谭宏进从2017年6月起就在美国一家石油公司担任助理科学家。虽然司法部没有公布该公司名称，但谭宏进的领英(LinkedIn)页面上自称在俄克拉荷马州的跨国能源公司「菲利普斯66」(Phillips 66)担任颠覆性创新小组的专职科学家。他曾在加州理工学院担任研究助理和客座科学家，并获得博士学位。

过去的类似案件还包括哈佛大学化学与化学生物学系系主任利伯（Charles Lieber）。根据FBI 资料显示，中国武汉理工大学在 2012到2017 年间，每个月支付他5 万美元的薪水，每年还有额外的15 万元生活费，并且还提供 150 万美元在武汉大学成立实验室。

锁定华裔研究员

美国防范专业技术遭非法盗窃的案件不止这桩。就在谭宏进被判刑的同一天，田纳西大学教授胡安明也遭指控三项电汇欺诈罪和三项虚假陈述罪。

他涉嫌在取得美国国家航空航天局（NASA）资助时，隐瞒与北京工业大学的合作关系。司法部表示，胡安明在田纳西大学任教和研究期间，与北京工业大学一直保持联系。起诉书称，从2016年起，他就开始「隐瞒和北京工业大学的关系，欺骗国家航空航天局」。

司法部在声明中表示：「联邦法律禁止NASA的资金使用在与中国或中国大学合作的项目上。」电汇欺诈罪最高可判处20年监禁，和每项罪名最高25万美元的罚款。虚假陈述最多则可判处5年监禁。

国家安全助理总检察长约德默斯（John Demers）说：「这是涉及教授或研究人员对美国雇主和美国政府隐瞒其与中国关系的最新案件。我们不会容忍这种事。」

邹宗翰/张慈 (法新社)