美防中俄聯手躲制裁 北約譴責北京說謊

（德國之聲中文網）拜登政府週三（3月23日）警告北京，不要幫助莫斯科逃避制裁帶來的出口管制，或幫忙俄羅斯處理被禁止的金融交易。除了口頭警告，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）還向媒體表示，七國集團國家（G7）很快將會宣布一個統一對策，以確保俄羅斯不能在中國或任何其他國家的幫助下，逃避西方對其入侵烏克蘭的制裁。

蘇利文說，美國及其七國集團盟友將在「系統性和總體規模上，試圖調整金融支付的結算方向」，以對俄羅斯持續入侵烏克蘭作出回應。

蘇利文在乘坐空軍一號前往布魯塞爾的途中說：「這不是專門針對中國，這將適用於每一個重要的經濟體，以及這些經濟體中任何一個以有意和積極的方式，試圖破壞或削弱我們實施的制裁決定。」他說，美國政府已經向中國傳達了這個想法，也會跟歐盟和個別歐洲國家進行類似的溝通。

拜登上週與中國國家主席習近平進行視訊通話時，北京指西方對俄羅斯的制裁，只會讓人民受苦，不應進一步升級。

美國的出口限制旨在阻止俄羅斯獲得關鍵商品，如商業電子、計算機和飛機零部件等。但華盛頓擔心，中國可能幫助俄羅斯「補血」，透過違反貿易限制獲得這些產品。但蘇利文補充稱，美國政府有方法確保這種情況不會發生。

北京遭批明目張膽說謊

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）23日在記者會上指控北京支持莫斯科，質疑北約安全的關鍵原則，並說俄中試圖剝奪歐洲獨立國家選擇自己道路的權利。

他說：「中國提供俄羅斯政治支持，包括散佈明目張膽的謊言和虛假不實的資訊。」

史托騰柏格提到，中國沒有譴責入侵行為，還在聯合國大會上的相關決議投了棄權票，更散佈有關烏克蘭和北約的謊言，以這種方式，對俄羅斯表達政治支持。

他也認為，北約應該特別關注中國「首次」質疑北約安全的關鍵原則，包括歐洲每個國家選擇自己道路的權利。

史托騰柏格也盼各國呼籲中國譴責入侵行為，加以各方外交努力止戰，「而不是提供物質上的支持」。

（綜合報導）

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