 美邀台湾参与民主峰会 中国：坚决反对 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.11.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美邀台湾参与民主峰会 中国：坚决反对

美国即将在12月9日到10日举办线上「民主峰会」，邀请名单上不但不包括中国和俄罗斯，还邀请了台湾，此举很有可能激怒北京。

USA US-Präsident Joe Biden

美国总统拜登曾脱口而出表示美国会协防台湾，随后美国官员出面澄清美国对台政策不变。现在美国邀请台湾参与民主峰会，势必再引发一阵波澜。

DW.COM

美国总统拜登与中国国家主席习近平即将举行在线峰会。白宫发言人表示，会议目的不在于寻求特定成果，而是为双方竞争订立规则。中国外长王毅则事先警告美国，勿向“‘台独’势力发出错误信号”。

(德国之声中文网)  根据美国周二 (11月23日) 公布的与会者名单，拜登政府已邀请台湾参加下个月的「民主峰会」，并在官网上直接称乎「台湾」，此举可能会激怒中国，因为中国将台湾视为其领土。

长期关注美台关系的专家葛来仪则在推特上表示，邀请台湾「不难理解」。她说：「台湾是一个充满活力的、成功的民主国家。问题一直不是台湾是否会参加民主峰会，而是以什么身份参加。」

中国国台办24日上午被问起这个问题，发言人朱凤莲抗议「民主峰会将『台湾』列入官网」。她说：「美国网站所列的涉台称谓是错误的。我们坚决反对美国与中国台湾地区进行任何形式的官方往来，这个立场是一贯的、明确的。」

美国总统拜登在2月份上任后的首次外交政策讲话中宣布，美国将重返全球领导地位，以面对以中国和俄罗斯为首的独裁势力，路透社认为，这个峰会将是首个考验。

「民主峰会」旨在阻止世界各地的民主倒退和权利与自由的侵蚀，将讨论有关防范威权主义、打击贪腐及促进人权等三大主题。

在美国国务院的邀请名单中，有110国将参与12月9日到10日的线上活动，包括法国和瑞典等成熟的民主国家，也包括菲律宾、印度和波兰等被认为民主受到威胁的国家。

在亚洲，一些美国盟友如日本和韩国被邀请，但泰国和越南则没有被邀请。其他值得注意的缺席者是美国的盟友埃及和北约成员国土耳其。此外，中东地区的代表人数很少，以色列和伊拉克是唯一被邀请的两个国家。

台湾外交部表示，台湾政府将由数位政务委员唐凤与驻美代表萧美琴代表参与，并说：「我国受邀参加『民主峰会』是对台湾多年来努力推动民主及人权价值的肯定。」

路透社报道，有人权组织表示，受邀的国家中，部份领导人被指责有威权倾向，质疑拜登的民主峰会能否让那些国家领导人采取有意义的行动。

观看视频 02:03

习近平见“老朋友” 拜登夸“领导世界的大国”

(路透社等)

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Jamie Dimon, chairman and chief executive of JP Morgan Chase and Co, speaks at the 2012 Simon Graduate School of Business' New York City Conference in New York May 3, 2012. REUTERS/Keith Bedford (UNITED STATES - Tags: BUSINESS EDUCATION)

摩根大通执行长：我们会比共产党更长寿 24.11.2021

华尔街任职时间最长、最直言不讳的首席执行官戴蒙不仅敢开中国共产党玩笑，还针对台湾、言论自由和中国商业环境都发表了可能刺激北京的言论。

Buchcover | Der hässliche Chinese | von Bo Yang

墙外文摘：封印《丑陋的中国人》，中国人更丑还是更美？ 21.11.2021

有评论认为，柏杨的遗孀要禁止他的书如何使用，这正好认证了酱缸某程度上存在。2008 年在台北去世的柏杨，今天还是不能从酱缸中爬出来，还在与它战斗着。

TOPSHOT - Participants from Thailand pose in front of the Chiang Kai-shek Memorial Hall as they take part in the annual gay pride parade in Taipei on October 26, 2019. - Some two hundred thousand revellers marched through Taipei in a riot of rainbow colours and celebration on October 26 as Taiwan held its first pride parade since making history in Asia by legalising gay marriage. (Photo by Sam YEH / AFP) (Photo by SAM YEH/AFP via Getty Images)

「世界同志游行」称台湾地区 台外交部：遭中国施压 15.11.2021

「世界同志游行」主办单位InterPride在官网称台湾为「地区」引发争议，台湾外交部称这是遭到中国方面施压，使民间社会的同志活动演变为政治事件。

广告

媒体看中国

IOK Thomas Bach 07.07.2014 Lausanne

德语媒体：沦为专制帮凶的国际奥委会

中国网球明星彭帅几天来的"报平安"举动，非但未能消除人们对其个人安危的的疑虑，反而使国际奥委会及其德国籍主席巴赫也卷入了舆论的漩涡。  