美邀台湾参与民主峰会 中国：坚决反对

(德国之声中文网) 根据美国周二 (11月23日) 公布的与会者名单，拜登政府已邀请台湾参加下个月的「民主峰会」，并在官网上直接称乎「台湾」，此举可能会激怒中国，因为中国将台湾视为其领土。

长期关注美台关系的专家葛来仪则在推特上表示，邀请台湾「不难理解」。她说：「台湾是一个充满活力的、成功的民主国家。问题一直不是台湾是否会参加民主峰会，而是以什么身份参加。」

中国国台办24日上午被问起这个问题，发言人朱凤莲抗议「民主峰会将『台湾』列入官网」。她说：「美国网站所列的涉台称谓是错误的。我们坚决反对美国与中国台湾地区进行任何形式的官方往来，这个立场是一贯的、明确的。」

美国总统拜登在2月份上任后的首次外交政策讲话中宣布，美国将重返全球领导地位，以面对以中国和俄罗斯为首的独裁势力，路透社认为，这个峰会将是首个考验。

「民主峰会」旨在阻止世界各地的民主倒退和权利与自由的侵蚀，将讨论有关防范威权主义、打击贪腐及促进人权等三大主题。

在美国国务院的邀请名单中，有110国将参与12月9日到10日的线上活动，包括法国和瑞典等成熟的民主国家，也包括菲律宾、印度和波兰等被认为民主受到威胁的国家。

在亚洲，一些美国盟友如日本和韩国被邀请，但泰国和越南则没有被邀请。其他值得注意的缺席者是美国的盟友埃及和北约成员国土耳其。此外，中东地区的代表人数很少，以色列和伊拉克是唯一被邀请的两个国家。

台湾外交部表示，台湾政府将由数位政务委员唐凤与驻美代表萧美琴代表参与，并说：「我国受邀参加『民主峰会』是对台湾多年来努力推动民主及人权价值的肯定。」

路透社报道，有人权组织表示，受邀的国家中，部份领导人被指责有威权倾向，质疑拜登的民主峰会能否让那些国家领导人采取有意义的行动。

观看视频 02:03 习近平见“老朋友” 拜登夸“领导世界的大国”

(路透社等)

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