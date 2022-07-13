美通過國防授權法 撐台參與環太平洋軍演

（德國之聲中文網）美國眾議院在7月14日，以329票贊成、101票反對，通過2023年國防授權法案，支持台灣參與2024年環太平洋軍演。其他內容還包括：支持台灣維繫足夠自我防衛能力、重申台灣關係法及六項保證的對台承諾、支持台灣設立美國「境外預先通關」計劃，以及建立美國官員赴台研習交流計劃等7項修正案。

法案重申，美軍印太司令部不需顧忌中國，有權與台灣進行聯合軍演；而邀請台灣參與2024年環太平洋軍演，提高台灣軍隊的備戰能力，並藉此向北京傳達訊息。法案也全額贊助太平洋盟友的軍事演習，以應對中國。

台灣外交部在7月15日回應，感謝美國國會近年持續以國防授權法案，推動深化台美軍事合作，台方會密切關注法案的後續審議情況，並與美國政府保持密切聯繫。

眾議院亞太小組主席貝拉（Ami Bera）提出的「台灣和平穩定法案」（Taiwan Peace and Stability Act）也通過並納入成為國防授權法修正案。他在推特上發文表示：「這項跨黨派立案會強化美台夥伴關係，加強阻嚇北京試圖孤立及威脅台灣的企圖。」

「台灣和平穩定法案」由民主黨的貝拉與共和黨眾議員夏波（Steve Chabot）共同提出，該法案要求美國政府在90天內提交整體戰略報告，並要求美國機構分析支援台灣經濟和發展的方法。另外，也有議員提出修正案，要求美國行政部門向國會解釋延遲交付對台軍售的原因，以及加速把武器送達台灣。

參議院軍委會在6月16日通過參議院版的國防授權法案，但未經院會表決。稍後兩院將協商各自的版本，並就最終版重新表決後交由美國總統拜登簽署生效。

中方希望加快軍隊現代化，目標在2027年完成，美台的國防官員皆表示，這將會讓北京有能力攻台。俄羅斯入侵烏克蘭爆發戰爭後，引起外界關注一旦台海發生衝突，美國會介入至什麼程度。

美國《國防新聞》（Defense News）報導，美國海軍太平洋艦隊司令塞繆爾·帕帕羅（Sam Paparo）表示，2022年的環太平洋軍演不會設計來針對中國威脅，但它有聚焦於一些可能會涉及未來幾年潛在衝突的技術。他說軍演會增強國際盟友的能力，當中包括可應用於台灣在2027年可能面對的情況，例如水陸兩用和長距離打擊等。

（中央社、國防新聞等）

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