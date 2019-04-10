美通过台湾保证法 挺军售国际参与

(德国之声中文网) 5月7日，美国众议院一致通过《台湾保证法2019》 (Taiwan Assurance Act of 2019)，要求华府支持台湾国防和国际参与。众议院同时在414票支持、零票反对之下，通过一项不具约束力的决议案，重新确认美国对台湾及执行《台湾关系法》的承诺。

《台湾保证法2019》指出，美国对台湾的军售应该常态化，以协助台湾发展和整合不对称战力，包括水下及空中作战能力。法案呼吁美国贸易代表署和台湾当局重启谈判，目标是签订自由贸易协定。

在国际参与方面，该法案指出华府支持台湾有意义的参与国际组织，例如联合国、世界卫生大会、国际刑警组织等等。而美国国务卿应检视对台交往准则，向国会报告检讨结果及《台湾旅行法》的执行情况。

美国国会去年通过《台湾旅行法》，允许和鼓励美台所有层级的官员互访，惹来中国强烈批评。不过，美国至今未引用过此法派遣高官访台。而台湾总统蔡英文也没有正式访问过华盛顿，即使外访期间过境美国也只踏足西岸和夏威夷。

议员促取消外交限制

台湾外交部回应表示，有关决议案和法案充分展现美国国会对台美关系的一致重视与支持，对此表达诚挚感谢。台方会继续以务实态度与美方合作，稳健深化台美伙伴关系。

美国之音报导，《台湾保证法2019》发起人之一的共和党众议员麦考尔 (Mike McCaul) 表示：「这项法案敦促国务院取消在美台外交上的自我限制，并首次允许国会对这些政策进行了解。美国历届政府与台湾官员交往时有着不必要和武断的限制，而这些限制的扩大看来是要回应共产党中国的抱怨。」

接下来，《台湾保证法2019》还要经过参议院表决通过以及总统特朗普签署，才能正式成为法例。不过目前还没有相关时程。另外，美国国会外交事务委员会本周将举办五场听证会讨论中美关系。

美国和台湾没有正式邦交关系，自从1979年断交后，华府一直依据《台湾关系法》维持对台关系，而美国也是台湾最主要的武器供应地。在过去年一年多以来，美国国会先后通过多部亲台法案，包括《台湾旅行法》、《国防授权法》、《亚洲再保证倡议法》等等。

李芊 (综合报导)