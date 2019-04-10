 美通过台湾保证法 挺军售国际参与 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.05.2019

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时政风云

美通过台湾保证法 挺军售国际参与

美国众议院再通过另一部友台法案《台湾保证法2019》。近年来，美方提出多部法案表达对台湾的各种支持，但实际执行情况却存在疑问，新一部法案会跟前例不一样吗？

Symbolbild Beziehungen USA - Taiwan (Reuters/S. Lam)

(德国之声中文网) 5月7日，美国众议院一致通过《台湾保证法2019》 (Taiwan Assurance Act of 2019)，要求华府支持台湾国防和国际参与。众议院同时在414票支持、零票反对之下，通过一项不具约束力的决议案，重新确认美国对台湾及执行《台湾关系法》的承诺。

《台湾保证法2019》指出，美国对台湾的军售应该常态化，以协助台湾发展和整合不对称战力，包括水下及空中作战能力。法案呼吁美国贸易代表署和台湾当局重启谈判，目标是签订自由贸易协定。

在国际参与方面，该法案指出华府支持台湾有意义的参与国际组织，例如联合国、世界卫生大会、国际刑警组织等等。而美国国务卿应检视对台交往准则，向国会报告检讨结果及《台湾旅行法》的执行情况。

美国国会去年通过《台湾旅行法》，允许和鼓励美台所有层级的官员互访，惹来中国强烈批评。不过，美国至今未引用过此法派遣高官访台。而台湾总统蔡英文也没有正式访问过华盛顿，即使外访期间过境美国也只踏足西岸和夏威夷。

USA Präsidentin Tsai Ing-Wen zu Besuch in Los Angeles (Reuters/R. Chiu)

台灣總統蔡英文去年8月外訪時過境美國西岸，圖為她在洛杉機出席僑胞宴會。

DW.COM

在《台湾关系法》满40年之际，美国在台协会本周在台北推出一系列活动，华府也由前众议院议长莱恩率团到賀。 (15.04.2019)

中国以台湾不符合政治前提为由，不同意台湾参与世卫大会，并宣称已经照顾到台湾人民福祉，所谓「国际防疫出现缺口」的问题也不存在。台湾对此进行反驳，称中国才是说谎的一方。 (07.05.2019)

五角大楼最新的中国军力报告出炉，关注中国对北极圈和台湾的军事企图，并就未来发展作出沙盘推演。 (03.05.2019)

中国军机日前飞越台湾海峡中线一事，美国国务院周一回应强调这样破坏区域和平架构的作法是有害的。 此外，白宫国安顾问波顿则表示，中国此举无法赢得台湾民心。 (01.04.2019)

或许在不久的将来，台湾总统蔡英文就可以正式访美？近日，美国众议院外委会通过了《台湾旅行法》，旨在解除美台高层互访的限制。而北京则提醒华盛顿，要“慎重处理台湾问题”，不要发出“错误信号”。 (14.10.2017)

议员促取消外交限制

台湾外交部回应表示，有关决议案和法案充分展现美国国会对台美关系的一致重视与支持，对此表达诚挚感谢。台方会继续以务实态度与美方合作，稳健深化台美伙伴关系。

美国之音报导，《台湾保证法2019》发起人之一的共和党众议员麦考尔 (Mike McCaul) 表示：「这项法案敦促国务院取消在美台外交上的自我限制，并首次允许国会对这些政策进行了解。美国历届政府与台湾官员交往时有着不必要和武断的限制，而这些限制的扩大看来是要回应共产党中国的抱怨。」

接下来，《台湾保证法2019》还要经过参议院表决通过以及总统特朗普签署，才能正式成为法例。不过目前还没有相关时程。另外，美国国会外交事务委员会本周将举办五场听证会讨论中美关系。

美国和台湾没有正式邦交关系，自从1979年断交后，华府一直依据《台湾关系法》维持对台关系，而美国也是台湾最主要的武器供应地。在过去年一年多以来，美国国会先后通过多部亲台法案，包括《台湾旅行法》、《国防授权法》、《亚洲再保证倡议法》等等。

李芊 (综合报导)

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