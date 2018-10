美退中导条约惹反弹 戈尔巴乔夫：缺乏智慧

(德国之声中文网) 特朗普日前宣布美国将退出与前苏联签署的《中导条约》,多国意见对此不一。美国国家安全顾问博尔顿 (John Bolton) 週一 (10/22) 将到莫斯科访问两天,期间会与俄罗斯总统普京和外交部长拉夫罗夫会面,讨论美国退出条约一事。

俄罗斯外交部副部长亚布科夫(Sergei Ryabkov)向俄国官媒表示,退出条约是「非常危险的一步」。他警告﹕「所有承诺维护安全稳定的国际社会成员都会给予最严厉谴责。」

俄国上议院外交委员会主席Konstatin Kosachev甚至形容﹕「人类正面临核武大溷乱状况。」克里姆林宫没有直接回应特朗普的决定,发言人目前仅要求美国作进一步说明。该国参议员Alexei Pushkov在社群网站表示,这次是华府2001年退出反弹道导弹条约后,对世界稳定系统的第二大冲击。

戈尔巴乔夫:缺乏智慧

当年的苏联领导人戈尔巴乔夫(Mikhail Gorbachev)负责与已故美国总统雷列根签署条约,他批评特朗普的决定是错误和「缺乏智慧」。他接受媒体访问时表示﹕「无法支持华盛顿意图在政治上走回头路。不只俄罗斯,所有爱惜世界的人--特别是无核武的世界--都应表明这一点。」

《中导条约》全称是《美国与苏联关于销毁中程和中短程导弹的条约》(Treaty between the U.S.S.R. and the U.S.A. on the Elimination of Their Intermediaterange and Shorter-range Missiles)。1987年,由苏联最后一任领导人戈尔巴乔夫与美国已故总统雷根签署,规定双方须全部销毁所拥有的射程介乎500至1000公裡的短程导弹,以及射程介乎1000至5500公裡的中程导弹,被视为战后美、苏裁军谈判达成的第一个真正减少核武数量的条约。

西方意见不一

德国外交部长马斯(Heiko Maas)在声明中指,对美国的决定感到遗憾。他说条约是保障欧洲安全的重要支柱,特朗普的决定为德国和欧洲带来难题,呼吁美国考虑退出条约对欧洲及未来裁减军备带来的后果。但他亦称,俄罗斯还没澄清有关其违反条约的指控,北约(NATO)将会商讨此事的后续发展。

至于美国的传统盟友英国则表示支持。英国国防大臣条约韦廉信(Gavin Williamson)强调,英国坚决支持华府的决定,并要求俄罗斯「处理好自己的问题」。他批评俄罗斯衊视条约,导致其陷入危险状态。

党友质疑

特朗普扬言,除非俄罗斯和中国同意停止发展中程及中短程导弹,否则美国将会开始相关研发工作。他并没有就提供指控的细节,而中国亦非协议的缔约国。

美国国内对退出条约也毁誉参半,特朗普所属的共和党阵营也不例外。

共和党参议员兰德保罗(Rand Paul)把矛盾直指博尔顿,认为是他向特朗普建议退出条约﹕「我不知道他究竟是否理解,雷根和戈尔巴乔夫取得的成果有多麽重要。」也有其他共和党议员担心这次会打开缺口,招致连锁效应,瓦解其他涉及武器的条约。

李芊/杨威廉 (美联社、法新社等)