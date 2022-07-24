美进口商已支付320亿美元惩罚性关税

（德国之声中文网）由消费者技术协会（ The Consumer Technology Association ）撰写的这一报告指出，加征关税让美国科技行业降低了对中国产品的依赖度，同时增加了从越南、台湾、韩国、马来西亚以及其他国家的进口。

报告称，在320亿美元惩罚性关税中，约有一半是涉及中国生产的电脑和电子产品。根据美国海关和边境保护局提供的数据，截至7月13日，对中国商品支付的 "301条款 "关税总额为1454.3亿美元。

报告发布之时，拜登政府仍未能决定是否取消部分对华产品关税，以作为向美国消费者提供缓解高通胀的一种手段。加征关税前两年，美国通胀率很低。

消费者技术协会国际贸易副总裁布日特瓦（Ed Brzytwa）在一份声明中表示，加征关税伤害美国企业，并不能解决中国的贸易挑战。他称，"鉴于我们各经济领域价格上涨，取消关税有助于缓解猖獗和有害的通胀，降低美国人的生活成本。"

自2018年年中以来，该协会分阶段对加征关税进行评估，本次报告的结果显示，在三年半时间里，因受301条款影响，中国科技产品的进口额下降了39%，而未受影响的产品增长了35%。

该协会指出，受关税影响，中国在美国科技产品进口中的份额减少近半，从2017年的32%缩至2021年的17%。在320亿美元关税中，约一半涉及电脑和电子产品。该协会称，在未受关税影响的科技产品方面，2017年和2021年，中国产品占美国进口的84%。

报告同时显示，尽管加征关税，2021年，中国生产的消费科技产品进口总值仍高于2017年，其中包括数码相机、烹饪用具和机器人吸尘器。这表明，一些美企 "离开中国 "的动机已经消退。

（路透社）

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