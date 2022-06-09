美近年最慘移民悲劇：得州卡車發現46具遺體

（德國之聲中文網）美國得州政府週一（6月27日）表示，得州聖安東尼奧郊區一輛貨櫃卡車內和周圍被發現至少有46具遺體，據信是從墨西哥進入美國的移民，該事件「似乎是美國最嚴重的移民死亡事件之一」。當地消防局在新聞發佈會上表示，包括兒童在內，至少有16名倖存者已被送往當地醫院，有中暑和明顯脫水症狀。

綜合美媒報導，美國國土安全部正與地方、聯邦和州當局合作調查移民的死亡情況。聖安東尼奧市消防局長表示，他們是因為悶熱而死。

墨西哥外交部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）通過推特表示，卡車上的移民窒息是「得克薩斯州的悲劇」，並稱當地領事館正在趕往現場，但受害者的國籍尚未得到確認。

聖安東尼奧市警長麥克馬納斯（William McManus）則表示，該案已有3人遭到拘留，但目前還不清楚他們是否與人口販運有絕對關係。

麥克馬納斯說，當地時間27日晚上近6時，當地一名市政工作人員在事發現場聽見呼救聲音，隨後警方趕到時發現車外有一具屍體，車門則呈打開狀態，車內並沒有發現水。

一名不願具名的官員向美聯社透露，貨櫃車內的人被認為是在南得克薩斯州企圖偷渡的非法移民。

近年最慘的移民悲劇之一

20世紀90年代初，在美國對聖地亞哥和得克薩斯州邊境執法激增的情況下，大卡車成為一種盛行的偷渡方式，這兩個地方當時也是非法越境的最繁忙通道。2001年美國發生恐怖襲擊後，過境難度大增，移民被迫得穿過更危險的地形，並為此付出數千美元的代價，甚至犧牲生命。在酷熱的天氣裡，一路向北的偷渡路上很可能不幸因悶熱等原因死亡。

得州貨櫃車發現46具遺體，可能是近幾十年來數千名試圖從墨西哥穿越美國邊境而死亡的人中最致命的悲劇。

2017年，10名移民在被困在一輛停停在聖安東尼奧一家沃爾瑪超市的卡車內死亡；更早在2003年，19名移民被發現在聖安東尼奧東南的一輛悶熱卡車裡。

當局：悶死在卡車內

聖安東尼奧當局表示，這些遺體的死因確認為悶熱而死。根據《紐約時報》報導，聖安東尼奧距離墨西哥邊境約160英里（250公里），27日當地的氣溫飆升至華氏103度（攝氏39.4度）的高位。

炎熱的氣候對於卡車內的過境移民構成了嚴重威脅，特別是當溫度在車輛內嚴重攀升時，更容易中暑、脫水和死亡。

聖安東尼奧今年夏季正經歷極端高溫。6月，由於熱浪席捲美國南部和西部，聖安東尼奧地區迄今已連續17天達到華氏100度高溫。根據美國國家氣象局的數據，得州中南部大部分地區也錄得有史以來最熱的5月。

非法移民問題再受關注

聖安東尼奧市市長羅恩尼倫伯格（Ron Nirenberg）表示，他的辦公室正努力為仍在醫院治療的16人提供醫療服務。他說：「我們現在的重點是盡力為他們提供援助，這無異於一場可怕的人類悲劇。」

路透社指出，近幾個月來，美墨邊境的移民越境人數創下新高，引發了對美國總統拜登的移民政策的批評。

共和黨籍的得州州長阿博特（Greg Abbott）將移民問題作為其競選連任活動的核心議題，他在事發後將這起死亡事件歸咎於拜登。他在推特上寫道：「這是他致命的開放邊境政策造成的結果，展示了他（拜登）拒絕執法的致命後果。」

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 回来了，心很痛 墨西哥城机场：飞机停靠在一个事先规定的登记口。非法难民从美国遣返中心送回到这里。他们登机时戴着手铐，飞机降落前20分钟才被解除手铐。

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 开始新生活，孤独一人 18岁那年，George Nino找工作时才第一次知道，他在美国的身份是非法的。他没有社保号码，父母来美国时，他还在襁褓之中。但他还是在美国生活了34年，5个月前被遣返。他有4个孩子，都生活在加利福尼亚前妻那里。

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 我的国家，完全陌生 Maria Herrera今年4月10日被遣返。27岁的她本来在等待“梦想者”签证的延长。这是一种专门发给移民儿童的签证。那期间她出了一次车祸，被警方扣留，在拘留所关了2个月后遭遣返。当年离开墨西哥时她才3岁，现在，她来到了一个完全陌生的国度。

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 忧郁症，恐慌症 在帮助人们重新生活的墨西哥非政府组织 "New Comienzos"那里，George同Herrera相遇。不久后，他们相爱成了一对。他们俩对墨西哥一无所知。关押期间，Herrera得了忧郁症，时常陷入恐慌。现在俩人试着在墨西哥重新开始。

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 同女友吵架，后果很严重 2003年，同前女友大吵了一架之后，Diego Miguel Maria被捕。获释后，2016年在一次车辆检查中，警方发现他有过不良纪录，于是被遣返。

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 特朗普须下台，高墙要拆除 Diego Miguel Maria和其他5名被遣返的难友从墨西哥政府得到了一份资助办起一家小公司，专门在T恤和棉布包上印制图案和口号。他们给公司取名为“遣散人员”，它也是产品的品牌。“特朗普必须下台，高墙要拆除”便是他们印制的口号。

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 到机场接待与自己同样命运的人 这样的小公司不会让Diego Miguel Maria发家致富，但他却有了大把的时间。他用这些时间在飞机场做义工，接待新近被遣返的人。能帮助与自己同样命运的人，可以让他得到些许安慰。他说，他最想念的是还在美国的儿子，遣返前他同儿子生活在一起，而现在，孩子的母亲不允许父子相见。

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 生儿育女，不再担心失去他们 Daniel Sandovan今年2月被遣返，不过他倒是显得很从容。他说，“在美国我没有未来，因为我没有证件，没有身份。即便我受教育，谁会雇用我呢？在墨西哥我可以重新开始，建立家庭、生儿育女，而不必担心失去他们。”

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 患难与共，起步最难 经教会帮忙，人生地不熟的Sandovan下飞机后被一名75岁的老太太接回家，“我在那里住了两周，帮她粉刷了房子。”然后他找到了“遣散人员”公司，他听说，这是一家帮助遣返难民度过难关的组织。Sandovan现在住在“遣返人员”公司的楼上，同屋还有其他两人。

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 这里才是家 被遣送前，难民不知道等待自己的将是怎样的命运，担心失去所有家产。但是，回到墨西哥也有它积极的一面。Maria Herrera在美国曾患有忧郁症，她说，在美国的生活笼罩在恐惧和悲伤的阴影下，因为没有合法身份。“现在，这层压力没有了，我感到自由，觉得这里才是家。” 作者: Sanne Derks



（路透社、美聯社、《紐約時報》）

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