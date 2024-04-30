美运动员团体呼吁对中国兴奋剂事件进行独立调查

美国两个重要的运动员团体致信美国国家药物管制政策办公室主任， 呼吁对东京奥运会前23名中国游泳运动员药检呈阳性却未受处罚的事件进行“独立”调查。

（德国之声中文网）美国游泳运动员顾问理事会(USA Swimming Athletes' Advisory Council)和美国队运动员委员会(Team USA Athletes' Commission)本周一(4月29日)致函美国国家药物管制政策办公室(ONDCP)主任拉胡尔·古普塔(Rahul Gupta)，呼吁对23名中国游泳运动员违禁药物检测呈阳性却未受处罚事件进行"独立"调查。

信中写道："作为运动员，我们必须相信世界反兴奋剂机构制定并执行确保公平竞争以及保护我们权利的标准。在这 23 名中国运动员检测呈阳性后，世界反兴奋剂机构未能遵守自己的规则和程序，打破了这种信任。"

运动员们还表达了担忧："我们正面临下一场奥运会和残奥会，我们对比赛是否公平、竞争是否公正感到严重担忧。"

古普塔的角色很重要。除担任美国国家药物管制政策办公室主任外，他也是世界反兴奋剂机构（WADA）执行委员会的成员。世界反兴奋剂机构年度经费一半来自政府资助。美国过去曾因认为该机构没有履行其使命而推迟付款。

世界反兴奋剂机构(World Anti-Doping Agency, 简称WADA） 年度经费一半来自政府资助 图像来源: picture-alliance/dpa/EPA/J. C. Bott

世界反兴奋剂机构否认违反规则

世界反兴奋剂机构迄今强烈否认有任何违反规则的行为，称中国反兴奋剂机构裁定23名中国游泳运动员2021年1月的样本受到污染，而世界反兴奋剂机构没有什么有效的方式对该裁决提出上诉。 这些游泳运动员部分在当年晚些时候参加了东京奥运会，其中三人还摘取了金牌。

上周，世界反兴奋剂机构宣布任命资深瑞士检察官埃里克·科提尔（Eric Cottier）来审查如何处理该事件。古普塔发表声明，称这项任命是"解决最近的兴奋剂指控的重要的第一步"。不过，这一决定也招致一些批评声音，因为这位检察官来自国际奥运会总部和世界水上运动（World Aquatics）总部所在的瑞士联邦州。批评者还认为审查范围很局限。

本周二，古普塔将参加与美洲政府官员举行的特别会议，讨论这起兴奋剂事件。

古普塔的办公室没有立即回复美联社就周一的运动员信函所提出的置评请求。

（美联社）

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